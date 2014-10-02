分析：2014年进入尾声 金融市场风暴悄然酝酿

美国纽交所内正在工作的交易员，摄于2014年10月1日。 REUTERS/Brendan McDermid

撰稿 Mike Dolan；编译 王丽鑫/高琦

路透伦敦10月1日 - 过去一年战争、入侵、地缘政治骚乱接踵而至，全球市场安然度过，然而市场自身的一场风暴很可能正在酝酿中。

尽管时事风云变幻，从东欧新“冷战”、中东爆发冲突及西方干预、再到英国濒临分裂以及欧洲分离主义风险，但投资者大多处变不惊。

比较非突发性的“冲击”，如美国第一季经济受天气影响下滑、欧洲通缩担忧、以及中国经济放缓，也基本没有挑起波澜。

各国央行开闸释放流动性，再度让所有市场水涨船高，只有大宗商品例外。最安全的美国和德国公债，比起风险较高的美股、中国沪市、或其他前沿股市，表现毫不逊色，大有资格争夺今年以来表现最佳资产桂冠。

而尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍后将停止购债，英国央行开始讨论升息，市场上的论调是，在其他央行停止注资时，欧洲央行(ECB)和日本央行将接棒继续，保持全球流动性充裕。

但即使结果适时证明这种预测无误，仍有人担心未来几个月市场可能会碰上暗礁。

第一个问题是，目前美国联邦储备委员会(美联储/FED)扩大资产负债表，而欧洲央行收紧政策所构成的货币政策格局，一旦彻底翻转，不管政策面的理由多么充分，全球主要汇率势必大受震撼。

随着市场进入第四季，这种情况已然出现，欧元/美元接近两年低位，而美元指数冲上四年高点，给油价、大宗商品以及很多新兴市场带来压力，令全球跨境金融波动震荡加剧。

而且在许多大型交易业者看来，这才刚开始。高盛、巴克莱和摩根士丹利预计，欧元/美元可能再下跌20%，达到平价水平，即便主要央行的宽松政策棒子平稳衔接。

法国巴黎银行股票分析主管Gerry Fowler认为，年底之前可能会出现货币政策乱流。

“市场现在过度掉以轻心，可能在未来几个月被一段流动性枯水期打得措手不及，”他警告客户称。

**自满心态隐藏风险**

Fowler的理由是，美联储虽在本月结束资产购买计划，但来自欧洲央行、日本央行甚至是中国央行的大量新流动性，可能要等到2015年才真正进入市场。

除此以外，今年来自民间部门的证券供应量大增，包括中国互联网公司阿里巴巴上个月高达250亿美元的IPO，还有市场传闻百威英博(Anheuser-Busch InBev)或将向竞争对手SABMiller发起1,220亿美元的收购要约，可能通过贷款和发债来融资，基于这种种因素，有必要为已处在历史高档的资产重新定价。

汤森路透编纂的数据亦反映出，2014年1-9月期间，全球股权资本市场融资达到6,781亿美元，较上年同期高出四分之一，并且是2007年以来最高。欧洲股权融资则更是创下1980年以来的最高。

IPO交易是焦点所在，全球年内迄今的IPO规模触及1,761亿美元，几乎较上年同期增加一倍。

今年头九个月的全球债券发行量也上升2%至4.4万亿美元，公司债发行增加6%至2.5万亿美元，新兴市场债券发行量为4,560亿美元，已经超越2013年全年发债量。

投资人担心，如果美联储撤走的流动性不能快速的被其它央行流动性所补上，至少市场动荡恐将加剧。这将加速资金撤出风险资产，比如昂贵的股票、垃圾债券、新兴市场、甚至是政府公债。

只有欧洲股市或许可以避免受到冲击，因欧元贬值可帮助欧洲企业提振获利，但即便是这些市场可能也将面临美国资金的撤走。

若投资者被金融风暴打得措手不及，绝不是因为他们事先没收到警告。金融监管机构已经在过去一年里对市场过度上涨发出警示，本月又再度强调了类似的担忧。

“越来越多的迹象表明，金融市场陷入自满情绪，部分反映了在异常宽松的货币政策环境下追求收益的结果。”英国央行总裁卡尼上周引述G20金融稳定委员会的结论说道，“市场波动受到压制，越来越多的市场出现资产估值过高，这加剧了走势急剧逆转的风险。”（完）

(编译 王丽鑫/高琦 审校 蔡美珍)

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