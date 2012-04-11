富士通拟到2014年在华销售提高一倍

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透中国佛山4月11日电---日本最大的IT服务提供商--富士通(6702.T)周三表示,有信心到2014年将在华销售额提高一倍,至2,200亿日圆(27亿美元),得益於中国信息技术产业的迅速增长.
富士通会长间冢道义表示,公司计划"近期"把在中国的销售额进一步提高至5,000亿日圆,但未给出具体时间.他是在中国佛山市出席公司数据中心启动的记者会上做此番表示的.
富士通表示,目前重点着眼于智能电网海啸後重建的业务机会,以及那些拟拓展数据库和采用云计算技术的国家对新IT系统的需求.
该公司还在与中国电信(0728.HK)洽谈云技术业务的开发事宜.(完)
--编译 丁琦;审校 张荻
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