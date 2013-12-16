《热点透视》2014年全球经济增长快慢将取决于中美

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/Peter/Thal/Larsen/Robyn/Mak
路透香港12月16日 -美国和中国将决定2014年全球经济增长的步伐。虽然美国占全球经济的四分之一，中国只占不到十分之一，但中美两国将贡献明年全球GDP增幅的近一半。欧洲经济低迷，日本经济还在恢复元气，新兴市场又表现迟滞，全球经济的增长将主要依赖中美两大引擎。
计算器：谁在推动全球经济增长？(link.reuters.com/get25v)
世界银行预测，明年全球经济预计将增长约3%。但全球各地区的增长情况会相差很大，每个国家对全球增长的贡献也不尽相同。据Breakingviews计算器，北美对全球GDP总增幅的贡献将约为25%。虽然中国经济规模相对小许多，但如果中国能实现接近8%的增长率，对全球增长的贡献几乎可与北美抗衡。
全球经济对中美两国的高度依赖，也反映出其它地区增长的迟滞。欧洲占全球经济的比重与北美一样，但明年欧洲经济增长率料只略高于1%。而规模只比中国略微小一点的日本经济虽有安倍经济学的扶助，但明年预计只会增长1.4%，这意味着它在全球经济增长中所占的比例只有4%。
Breakingviews计算器还展示了预估值对增长率变化的敏感程度。美国经济增长不管是加速还是放缓，都将影响全球--影响的渠道不仅有贸易和投资，还有美联储货币政策的调整。与此同时，如果中国经济只增长6%，全球GDP增长率会因此减少近20个基点。而欧洲经济增长若相对小幅加快，比如达到1.8%，全球增长率将相应提高同样的幅度。
印度和巴西等新兴市场的命运无疑将会受到很大关注，尤其是如果美联储开始停止供应廉价美元的话。但要说谁会决定全球经济的整体走向时，还轮不到这些国家。据当前预测来看，全球增长将主要取决于中美两国。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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