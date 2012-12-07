日立将於2014年3月底停产资讯及电信硬件用芯片

蒙古经济面临困境 与IMF等有关方就55亿美元经济纾困计划达成一致
路透乌兰巴托2月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周日发表声明称，蒙古已经与该基金组织以及其他合作方就55亿美元经济稳定计划达成一致。
路透东京12月7日电---日本日立制作所(6501.T)周五表示,将在2014年3月底停产资讯及电信硬件用的芯片.
日立在一份声明稿中指出,"近几年来半导体产业在研发、设计及制造方面不断地扩大水平分工."
日立称之所以作出此一决定,是为了要提升成本效率及竞争力;该公司的工业产品横跨核子反应炉至洗衣机等等.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
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