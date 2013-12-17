明年确保地方政府平台贷款余额不增--银监会

* 确保平台贷款余额不增，还款来源落实

* 做好流动性、房地产信贷、影子银行等重点风险防控工作

* 探索信贷、理财、同业、投资等业务分类管理

* 推进由民间资本发起设立中小型银行等金融机构

路透北京12月17日 -在中国将防控地方债务风险列为明年经济工作重要任务之后，中国银监会称，将进一步健全对地方政府贷款的风险识别、评级与管理机制，确保平台贷款余额不增，结构优化，还款来源落实。

周二刊登在银监会网站上的新闻稿称，明年要做好流动性风险、房地产信贷风险、影子银行风险、信息科技风险等重点风险的防控工作。要求银行密切关注信用风险变化的新趋势特点，用好核销政策，创新金融工具，盘活存量资金。

“探索信贷、理财、同业、投资、私人银行等业务分类管理，推动业务管理的专业化、规范化。”新闻稿称。

银监会表示，围绕中央经济工作会议和城镇化工作会议提出的任务进一步改善信贷结构，加大信贷资源向粮食生产、农业规模化生产和集约化经营、过剩产能化解、战略性新兴产业发展、传统产业转型升级、新型城镇化建设、普通商品住房供应、小额信贷等领域的倾斜力度。

“积极推进发展普惠金融，研究制定保障金融机构农村存款主要用于农业农村的制度办法，研究改善科技型中小企业融资条件的政策措施。”银监会称。

中国央行行长周小川称，中国的城镇化属于快速城镇化发展，不借钱可能无法解决巨大的资金投入问题。所谓有收入型的市政债就是当前的举债对应着某个项目，这个项目完成后，将改善城市基础设施，从而带来稳定的现金流收入，这种收入可能是使用者付费，也可能体现为政府的税收（如财产税），如果算一下账发现未来的收入能够用来还本付息，那么现在就可以发债。

银监会称，将细化设立民营银行的政策思路，推进由民间资本发起设立中小型银行、消费金融公司、金融租赁公司等金融机构；深化银行业对外开放，研究推出包括放宽机构、业务、准入等一揽子政策措施。深化政策性金融机构改革，研究推进组建新型政策性金融机构。

银监会并表示，针对目前部分银行机构、业务复杂，经营策略与监管政策传导易出现失灵的弊端，要求银行强化业务条线管理，推行子公司、事业部制等专营机构模式。

上周五召开的中国中央经济工作会议提出，要坚持稳中求进的总基调，保持宏观经济政策的连续性和稳定性。着力防控债务风险。要把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务。业内人士预期，未来会通过严控债务规模，盘活政府资产，协同推进预算管理改革等，“多管齐下”化解风险。

同时召开的中国中央城镇化工作会议提出推进城镇化的六项主要任务，包括推进农业转移人口市民化、提高城镇建设用地利用效率等。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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