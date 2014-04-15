今年M2增速将前低后高 预计将达到13%左右--央行官员

* 今年M2增速将走出前低后高的曲线，预计可达到约13%

* 新型金融产品对货币的分流转化降低M2增速

* 流动性仍较充裕，基本满足实体经济的发展需要

* 贷款基数增大，推动增长将越来困难

路透北京4月15日 -中国人民银行调查统计司司长盛松成周二称，今年Ｍ２增速将走出前低后高的曲线，预计全年将达到13%左右。

盛松成表示，从统计的角度看，由于去年M2同期基数较高，两相比较后，显得今年的增速较低。此外，新型金融产品对货币的分流转化也是当前货币供应量增速较低的一个原因。

“与宏观实体经济指标相比，本月M2增速处于正常水平，从金融市场的整体流动性看，流动性仍较为充裕，基本满足了实体经济的发展需要。”他称。

盛松成解释称，当前包括表外理财、信托、投资基金、互联网金融、第三方支付等在内的新型金融产品越来越多，相当部分的资金运作游离于银行体系以外，金融业态的新变化在一定程度上分流了广义货币，同时也改变了货币构成。

“需要指出的是，由于金融环境和货币创造过程的变化，广义货币M2与经济增长之间的关系已不像以前那样密切和稳定，所以不宜过分看重M2的增速及其短期波动。”他说。

他表示，单就增量看，当前的货币供应量并不少。

中国央行周二公布数据显示，3月新增人民币贷款1.05万亿元，稍高于路透调查中值的1万亿元；3月末广义货币供应量(M2)同比增长12.1%，低于路透调查中值13.0%，并创出有可比数据以来的增速新低。

此外，2014年3月社会融资规模为2.07万亿元人民币，比上月多1.13万亿元，比上年同期减少4,794亿元。

“最近十多年来，社会融资规模季度数超过5.5万亿元和月度数超过2万亿元，是不多见的。这表明当前金融体系向实体经济提供的资金支持力度是比较大的。”盛松成称。

**贷款基数增大，推动增长越来难**

央行数据并显示，3月末人民币各项贷款余额同比增长13.9%，与路透13.9%的调查中值一致。3月末外汇储备余额为3.95万亿美元，路透调查中值为3.922万亿美元。

“贷款增速略降，主要由信贷总量规模越来越大、基数越来越高引起的，五年前，贷款增长一个百分点只需要2,750亿元的增量，而如今需要6,500多亿元。随着基数增大，推动其增长将越来越困难。”盛松成称。

他并表示，信贷的地区结构、投向结构以及金融机构信贷资源结构继续得到改善。

盛松成指出，银行间市场利率是逐月回落的。“总体看，市场流动性较为充裕，利率有所下降，这有利于实体经济降低融资成本。”

分析人士认为，央行公布的3月数据显示，资金供求两端的增速，需求端仍明显高于供给端。而资金供求两端增速的不同导致缺口仍不小，势必会对经济增长造成压力，进而导致风险趋增。财政政策等未来需要有更多的扶助，货币政策明显放松的空间暂有限，更多地只能是微调。（完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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