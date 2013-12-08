诺贝尔经济学奖得主法玛称2014年存在全球衰退风险

路透斯德哥尔摩12月7日 - 2013年诺贝尔经济学奖三名得主之一的法玛(Eugene Fama)表示，欧美公共赤字鼓胀，意味着2014年仍存在衰退风险。

法玛周六表示，美国和欧洲负债过高的政府，持续威胁全球经济。

“可能有那么一天，金融市场会不相信这些国家的债务信用，那时他们将无法自行融资，”他对路透表示。他周二将在斯德哥尔摩领奖。

“如果再发生衰退，那将是全球性的。”

法玛被尊称为现代金融之父，凭借对市场价格和资产泡沫的研究成果而获得诺贝尔经济学奖。他对本周公布的美国强劲就业数据不以为然。

“我根本不放心，”他说。

“就业复苏情况一直很糟糕。失业率降到7%的唯一原因是人们放弃了找工作。而且以历史标准衡量，7%仍然偏高，”他说。

“我认为我们尚未完全走出(衰退)，”他说。

在谈及当前处于高位的股价时，法玛表示，他相信在2008-2009年金融危机之后，企业已经变得更有效率。

“在衰退之后，企业不断廋身，变得更有效率，提高了盈利能力，因此其股价继续上升，”他说。 (完)

(编译 张涛；审校 张明钧)

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