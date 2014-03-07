2014年全球平板电脑出货增速料骤降至19.4%--IDC

路透旧金山3月6日 -市场研究公司国际数据公司(IDC)周四发表报告称，今年全球平板电脑出货量将继续增长，但增速料远低于2013年，原因是消费者对已有设备依然满意。

IDC表示，今年全球平板电脑的出货量增速将由2013年的51.6%，大幅放缓至19.4%，较此前预估低3.6个百分点。

IDC称，在美国等成熟市场，越来越多的消费者继续使用先前购买的高端平板电脑。

IDC分析师TomMainelli在报告中说，“很少有人觉得需要像过去几年那样被迫不断更换新机，这将对(出货量)增速产生影响。”

自苹果(AAPL.O)2010年首次推出iPad以来，各家厂商愈加注重减少高价平板电脑的生产。

但IDC指出，随着消费者从“超低价”产品转向使用时间更长的产品，各价位平板电脑的平均售价似乎将触底。今年平板电脑的平均售价料下跌3.6%，2013年跌幅为14.6%。(完)

(编译 王兴亚；审校 王翔琼/龚芳)

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