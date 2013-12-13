2014年点心债再融资压力大 但资金池壮大料支撑价格

记者 李珊珊

路透香港12月13日 -如果至年底前金融市场未有剧烈变化，点心债在2013年将稳坐亚洲债券＂收益王＂的宝座。展望2014年，人民币债券价格仍将受到汇率升值预期以及人民币进一步国际化支撑，但因供给增加，预料表现将略逊色于今年。

明年点心债市场有两大挑战：其一是约3,000亿元的存款证(CDs)及债券到期，另一则是美联储(FED)减少买债带来的新兴市场动荡。不过，市场估计，人民币国际使用随着国际化脚步日益成长和相关政策松绑，可望令离岸资金池扩大，并带动对于人民币投资的需求，可望消化部份的再融资压力。

此外，离岸人民币市场流动性、广度及深度俱进，避险工具也较为多元化，亦有助于债券市场拓展，明年点心债市场将出现品种更多样、年期更长特点。

“我们对2014年人民币债券的表现仍保持乐观，＂汇丰固定收入研究分析师赵鸣然说，“相信资本帐开放的进程中，人民币将保持升值。再着政策放松，也有利于离岸的流动性。”

赵鸣然指出，合格境内个人投资者（QDII2）试点即将展开，以及香港可能取消本地居民人民币兑换上限，均将加快离岸资金池累积。

数家投行预估人民币债券以美元计算的回报率平均将在3.5-5%，今年约在6%；明年人民币升值幅度在2%上下，今年迄今升幅约2.4%。

另一不具名的中资银行资本市场部人士预估，明年上半年人民币债券价格将相对压抑，主要是发行人可能趁FED减少量化宽松前、金融市场较为平稳之际先行锁定较低的融资成本 ，而境内金融机构以及企业新获批的额度也可能在上半年实现一部份，令供给增加。

“境外融资成本比境内低得多，我们相信明年到期的额度，至少有七成会选择在境外融资。”该名人士说。

随着离岸人民币资金累积至一定水平，点心债市场在2011年开始加速发展，不过，因为市场初期缺乏长天期的利率避险工具，以及企业信用追踪纪录，发行年期多以2至3年期为主。

该名人士同时指出，离岸换汇换利（CCS）及利率交换(IRS)流动性亦较先前为佳，五年期CCS的交易量较先前活络，将有助于提高海外投资人对于三年以上债券的投资意愿，亦能能够及引更多的外国发行人透过CCS来取得更便宜的融资。

根据汇丰资料，目前约5,000余亿元的人民币债券及存款证(CDs)未到期余额中，逾3,000亿元的久期（duration）在一年之内。

市场人士透露，发改委已批出内地机构赴境外发债额度750亿元，金融及非金融机构各占一半，此较2011年8月发改委批出的500亿元额度有所增长，而上月初国开行已率先开展了70亿元的点心债发行计划。此外，地方国企亦有望成为点心债市场在明年度的生力军。

继台湾、新加坡以及伦敦之后，市场期待明年将有更多的离岸中心崛起，而上海自贸区轮廓更加清晰，亦会将人民币使用推展至更多地区，明年点心债市场不但量增，也将是质变的一年。

**台湾宝岛债，从零到100**

台湾离岸人民币市场本周写下新的一页，中银(3988.HK)(601988.SS)、交银(601328.SS)(3328.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)以及建行(601939.SS)(0939.HK)四家香港分行发行总额67亿元宝岛债在本周二挂牌交易，也让台湾宝岛债存量冲破百亿大关，达到106亿元。

在两岸政策支持下，今年2月才开始的台湾离岸人民币业务发展速度超乎预期，仅仅8个月的时间，离岸资金池累积已经达到约1,200亿元，而离岸龙头市场—香港，则是花了一年的时间人民币存款才达到千亿元水平。在开放中资金融机构发行债券后，宝岛债的余额在各新起离岸市场亦居冠。

然而，“成也攻治 败也政治”，台湾立法委员本周天外一笔地要求监管单位为人民币债券＂发行利率，资金用途以及总额＂设限，这个在资本市场闻所未闻的要求，这个短时间内由"零到100"的市场可能要陷入冰冻。

据熟悉该市场人士指出，台湾立法委员认为宝岛债发行利率低过同级的点心债，希望监管机构要求未来发债利率不能低于香港，虽然监管单位不可能＂反市场＂而行，但审查的脚步势将放缓，接下来的国开行、工行601938.SS(1398.HK)发债计划都将受到影响。

欲浏览人民币跨境贸易结算成长，请点选：(link.reuters.com/pun45v)

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 59,387.8 162

2. 渣打银行 32,635.9 109

3. 法国巴黎银行 24,681.6 81

4. 星展 8,234.3 20

5. 工商银行 5,276.7 14

**本周市场动态**

--中国人民银行数据显示，2013年11月人民币贸易结算业务为5,064亿元，较上月的3,853亿元环比增31.4%。此数据亦为2012年1月央行公布单月数据以来最高。

--中资银行融资业务的国际化步伐越来越快。两位消息人士对路透表示，中国银行近日己成立海外借款证（OCC）及中期票据（MTN）共计200亿美元的发行计划，加紧在海外筹资。是次采取的海外借款证全新融资模式。

--台湾柜台买卖中心(OTC)董事长吴寿山指出，2014年大陆企业发行宝岛债将会以政策性银行以及大型国有银行的总行为发行主体，宝岛债发行平台将更壮大，希望能在2015年与香港点心债分庭抗礼。

--度量人民币国际化脚步的渣打银行人民币环球指数，10月升至1,220，按年升69.4%，为2012年8月以来最快。中国经济稳健、人民币重启升值预期以及政策开放有助于推动人民币进一步国际化。该指数于2012年11月成立，基数为100（2010年12月31日）。

(审校 黄凯)

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