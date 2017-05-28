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亚洲 | 2017年 5月 28日 星期日 16:23 BJT

全球汇市：欧元净多仓升至2014年3月以来最高位--CFTC/路透数据

    路透纽约5月26日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周
五公布的数据，最近一周欧元净多仓升至逾三年最高位。
    
    截至5月23日当周，欧元净多仓为64,845口，为2014年3月以来最高位
。
    
    5月迄今，欧元已累计上涨2.6%，归功于法国政治疑虑消退和欧元区
公布乐观数据。
    
    大部分多仓的原因是交易商追高欧元，BMO Capital Markets驻纽约
外汇策略全球主管Greg Anderson说。
    
    “人们布下欧元多仓，还因为他们认为欧洲央行将在6月再次缩减宽
松措施，而我个人认为央行不会这样做，”他说。
    
    “外汇投机客这一年过得很辛苦，他们只是在追逐任何可以找到的势
头。这一次很可能不会有好结果，”Anderson说。

    数据还显示，投机客的美元净多仓削减至9月第三周以来的最低。
    
    美元净多仓规模在5月23日止当周降至83.2亿美元，之前一周为135亿
美元。
    
    美国总统特朗普解雇前美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)
，以及围绕特朗普可能推迟实施经济刺激计划的担忧，都令美元承压。
    
    “对很多人来说美元已经触顶了，持有美元的唯一原因是寄望税改，
如果连这也兑现不了，可能就也会转空了，”Anderson说。
    
    “市场正处在这个过渡阶段。”
        
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。

           日圆(12,500,000日圆为1口)  
            5月23日当周       前一周
多头仓位    41,920            41,963  
空头仓位    93,576           101,971
净仓位     -51,656           -60,008

            欧元(125,000欧元为1口)      
            5月23日当周       前一周
多头仓位    175,032          164,234
空头仓位    110,187          126,630
净仓位      64,845            37,604
    
            英镑(62,500英镑为1口)    
            5月23日当周       前一周
多头仓位    49,166            48,369
空头仓位    73,033            81,364
净仓位     -23,867           -32,995
    
            瑞郎(125,000瑞郎为1口)    
            5月23日当周       前一周
多头仓位      6,118            3,946
空头仓位     25,903           25,108
净仓位      -19,785          -21,162

            加元(100,000加元为1口)    
            5月23日当周       前一周
多头仓位      29,681          39,130
空头仓位     128,790         137,130
净仓位       -99,109         -98,000
    
            澳元(100,000澳元为1口)    
            5月23日当周       前一周
多头仓位     42,892           52,244
空头仓位     40,257           45,900
净仓位       2,635             6,344
    
            墨西哥披索(500,000披索为1口)    
            5月23日当周       前一周
多头仓位     98,609           92,686
空头仓位     44,311           22,632
净仓位       54,298           70,054

            新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
            5月23日当周       前一周
多头仓位     14,018           11,918
空头仓位     23,235           23,872
净仓位       -9,217          -11,954    (完) (编译 艾茂林; 审校 王兴亚)
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