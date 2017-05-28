全球汇市：欧元净多仓升至2014年3月以来最高位--CFTC/路透数据

路透纽约5月26日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，最近一周欧元净多仓升至逾三年最高位。 截至5月23日当周，欧元净多仓为64,845口，为2014年3月以来最高位 。 5月迄今，欧元已累计上涨2.6%，归功于法国政治疑虑消退和欧元区 公布乐观数据。 大部分多仓的原因是交易商追高欧元，BMO Capital Markets驻纽约 外汇策略全球主管Greg Anderson说。 “人们布下欧元多仓，还因为他们认为欧洲央行将在6月再次缩减宽 松措施，而我个人认为央行不会这样做，”他说。 “外汇投机客这一年过得很辛苦，他们只是在追逐任何可以找到的势 头。这一次很可能不会有好结果，”Anderson说。 数据还显示，投机客的美元净多仓削减至9月第三周以来的最低。 美元净多仓规模在5月23日止当周降至83.2亿美元，之前一周为135亿 美元。 美国总统特朗普解雇前美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey) ，以及围绕特朗普可能推迟实施经济刺激计划的担忧，都令美元承压。 “对很多人来说美元已经触顶了，持有美元的唯一原因是寄望税改， 如果连这也兑现不了，可能就也会转空了，”Anderson说。 “市场正处在这个过渡阶段。” 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 5月23日当周 前一周 多头仓位 41,920 41,963 空头仓位 93,576 101,971 净仓位 -51,656 -60,008 欧元(125,000欧元为1口) 5月23日当周 前一周 多头仓位 175,032 164,234 空头仓位 110,187 126,630 净仓位 64,845 37,604 英镑(62,500英镑为1口) 5月23日当周 前一周 多头仓位 49,166 48,369 空头仓位 73,033 81,364 净仓位 -23,867 -32,995 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 5月23日当周 前一周 多头仓位 6,118 3,946 空头仓位 25,903 25,108 净仓位 -19,785 -21,162 加元(100,000加元为1口) 5月23日当周 前一周 多头仓位 29,681 39,130 空头仓位 128,790 137,130 净仓位 -99,109 -98,000 澳元(100,000澳元为1口) 5月23日当周 前一周 多头仓位 42,892 52,244 空头仓位 40,257 45,900 净仓位 2,635 6,344 墨西哥披索(500,000披索为1口) 5月23日当周 前一周 多头仓位 98,609 92,686 空头仓位 44,311 22,632 净仓位 54,298 70,054 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 5月23日当周 前一周 多头仓位 14,018 11,918 空头仓位 23,235 23,872 净仓位 -9,217 -11,954 (完) (编译 艾茂林; 审校 王兴亚)