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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 20:39 BJT

钢铁产业：全球2014年9月粗钢产量同比上升0.1%，中国同比持平

路透10月21日 - 国际钢铁协会发布，2014年9月全球粗钢产量同比上升0.1%至1.34亿吨，中国同比持平在6,750万吨。(完)
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