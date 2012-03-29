计划到2015年重点城市公共建筑单位能耗下降逾20%--住建部

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透北京3月29日电---中国住房和城乡建设部副部长仇保兴周四表示,大规模推进绿色建筑与建筑节能的时机已成熟,目标到2015年,重点城市公共建筑单位面积能耗下降20%以上.
新华社报导援引他在第八届国际绿色建筑和建筑节能大会上并称,若维持每年新增绿色建筑项目300个,"十二五"(2011-2015年)将节能25.5亿千瓦时,减排二氧化碳229.8万吨.
他指出,推动绿色建筑和建筑节能发展,首先要提高新建建筑的绿色建筑比例;要求新建生态城区80%的新建建筑应为绿色建筑.
同时,要推动保障房建设率先执行节能和绿色建筑标准.目前,深圳、厦门等地已率先提出新建保障房全部为绿色建筑.2014年起,所有直辖市、计划单列市及省会城市建设的保障房将实施绿色建筑标准.
中国2011年开始启动公共建筑节能改造重点城市示范,首批深圳、重庆、天津三个城市改造面积将超过1,200万平方米.目前,标准体系的逐步建立,太阳能光伏、LED价格的逐步下降都为绿色建筑和建筑节能发展提供了良好条件.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。