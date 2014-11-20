百变的年代来了：2015年的关键字是“变“--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月20日出版的当期「老谢开讲」专栏)

二○一四年已接近尾声，假如说今年的代表字是「假」，大家应该都很能接受。今年各种黑心商品横行，从黑心假油、顶新、强冠到北海，一个一个出事，现在大家发起「灭顶运动」，代表这个社会已经按捺不住了。

**「假」字，贯穿二○一四年**

现在各种假商品纷纷出笼，包括我们常吃的豆芽菜是用漂白水漂白了四十几年，我们吃的豆腐原来是用石灰掺在其中，中国人来台买的茶叶，也有很多来自越南茶叶混装。各种黑心食品纷纷出笼，吓得很多人不敢再外食。

除了黑心油、黑心食品，在政坛也充斥很多黑心虚假的政客，用一个「假」字来贯穿一四年，我想大家应该都认同，那么明年哪个字能代表台湾？我用的关键字是「变」，明年是台湾巨变的关键一年，这个「变」字，从政坛的大变化，一直到全球地缘政治角力赛，同时也包括新旧世代的交替，一定会是很精采的一年。

二○一五年的「变」字，要探讨的是「柯文哲现象」，也就是说，假设柯文哲成了首都市长，台北政坛必有重大冲击，一五年也是马英九总统任期最后一年，国民党必须寻求下一个新共主，党内斗争势必激烈。假设这次九合一选举，台北市的连胜文、台中市的胡志强双双都输掉，国民党内的骨牌效应可能提前显现，若是新北市长朱立伦战果辉煌，会不会成为泛蓝新共主？值得进一步观察。

今年的关键字是「假」，从黑心产品到黑心政治人物，大家已经看腻、看透了，老百姓在寻找一个比较「真」的政治人，柯文哲刚好在这个大环境的「变」中，找到新定位。

**网路世代能否让柯文哲冲上浪头？**

在台湾政治史上，每一次大环境酝酿大转变，都会有代表性的政治人物崛起，例如，一九七七年，那一年我是大一学生，从南部北上来念政大，有一天北上经过中坜省道，路边很多被翻倒的警车，原来是前一天发生著名的中坜事件，后来代表党外的许信良当选桃园县长，那个时候的许信良有点像今天的柯文哲，说话有点口吃，却能大胜对手、国民党全力栽培的欧宪瑜。

一九七七年发生的中坜事件，其实是台湾要求政治解严的先兆，从中坜事件爆发，相隔不到两年，就发生了美丽岛事件，然后是蒋经国开放报禁、党禁，开放大陆探亲，许信良是台湾政治解严的那个代表性人物。

到了下一个转折应该是九四年陈水扁当选台北市长。九四年的首都之战，一共有三人参选，一是代表国民党的黄大洲，一是代表新党的赵少康，另一个是陈水扁。那个时候，阿扁只是律师、市议员、立法委员，却在三足鼎立的选战中胜出，关键是阿扁成了台湾人急欲当家作主的投射性代表人物--「台湾之子」。

阿扁当上四年首都市长，励精图治，颇有政绩，九八年虽败给马英九，但此后的学习之旅，却帮助阿扁在二○○○年取得大位，阿扁成了独领风骚的关键人物。但是「贪渎」也提早把「台湾之子」的泡沫消灭殆尽。

现在又跑出一个柯文哲，这是台湾在一片造假中，大家想找一个比较率真的政治人物，柯文哲正好被推到浪头上。假如，柯文哲今年能胜选，背后代表了一五年台湾社会有很大的「变」机，除了是政党政治的大洗牌之外，这也可能是一次世代大洗牌。

这次在选战中，连战声嘶力竭地为儿子助选，但每次都出现反效果，郝柏村强力激化族群对立，评价也不高，郭台铭扬言要出走，收到的效益也不大，柯Ｐ当选与否，代表了台湾新世代是否奋起？这次选战，柯文哲与连胜文的支持选民正好以五十岁为分水岭，年纪轻轻的连胜文在五十岁以上的选民中占优势，柯文哲却受到五十岁以下的年轻选民支持，且年纪愈轻，支持度愈大。在网路世界，柯文哲更是遥遥领先，这个年轻的网路世代能不能让柯文哲冲到浪头上？会成为一五年台湾是否完成世代交替很重要的指标。

假如柯文哲胜选，那代表五十岁上下这个年龄层的政治人物，会成为台湾政坛的中流砥柱，那么朱立伦、蔡英文、林佳龙、赖清德等会成为政坛的重量级人物。

除了政坛世代交替，台湾的企业界也会是世代交替很频繁的一年。今年像是宝成的蔡其瑞家族、东和钢铁的侯贞雄家族、葡萄王的曾水照家族，陆续完成下一代的接班大业，台湾企业新世代领导人也将陆续浮上枱面，新世代接班，会不会有新世代的经营理念？这也是一五年「变」的契机之一。

**美中之争浮上枱面，亚洲将成主战场**

从台湾的「变」，看到世界的变，轮廓也愈来愈明显。这次亚太经合会(ＡＰＥＣ)大会在北京召开，是ＡＰＥＣ从八九年以来，第二次在中国举办的峰会(上一次是○一年的上海峰会)。这次习近平主导的北京峰会，充分展现中国雄霸世界，争取国际政治「话语权」的新里程碑。

习近平在ＡＰＥＣ大会上大谈亚太梦，中国全力主导亚太区域组织ＦＴＡＡＰ，摆明了是要卯上美国一手主导的ＴＰＰ。中国在全世界执行中国式的马歇尔计画，以花大钱的方式，成立海上新丝绸之路经济带，企图成为新的武林盟主。

在这次ＡＰＥＣ峰会上，中国与韩国签定ＦＴＡ；习近平也为香港占中定调，他夸奖特首梁振英「疾风知劲草，板荡识忠臣」，同时把「沪港通」送给梁振英当伴手礼。

中国的大动作也将迫使美国表态，在北京峰会开幕不到一周，在澳洲布里斯本的Ｇ20大会马上上场。欧巴马在致词中再度强调美国的亚太战略，他也警告中国不可以大欺小，亚洲潜藏边界的冲突，看起来，世界东西两强之争将逐渐上演，亚洲将成主战场。

过去三十年，美国的国际战略重心放在中东，主要是石油利益，这些年中东只剩茉莉花革命余波及伊斯兰国（ＩＳＩＳ）的波澜，加上美国开发页岩油成功，油价大跌，美国已无后顾之忧。下一个重心应该是亚洲，美国的「亚太再平衡」会是下一个重心。

从眼前的情势来看，当中国积极拉拢俄罗斯与韩国的时候，中韩这次签署ＦＴＡ，可能加速美国与日本的结盟，日圆贬值是个战略。八○年代，日本一度争抢世界第一，但是广场协议之后，日圆连续升值，最后吹破泡沫，日本从此进入失落的二十年。

这二十几年来，日本消沉，中国升腾，韩国也快速崛起。此时面对一个日益强大的中国，美国在战略上不得不拉拢日本牵制中国，随着这次ＡＰＥＣ大会闭幕，这个情势更加清晰。最近日圆急贬到一一七日圆兑一美元，将造成亚太经济力的重组。日本出口产业，像是汽车的丰田、本田、日产重拾竞争力，反而带给韩国极大压力。

从日圆贬值，造成韩国经济困难，到这次油价突然暴跌三成，也造成俄罗斯股汇市双跌的危机。看起来，美国的亚太再平衡战略会以经济战为主，区域的冲突像钓鱼台、中菲的黄岩岛、中越的南海海权，很可能也会此起彼落。

而中美争霸下一个焦点会延伸到东协市场，从原本的ＲＣＥＰ变身为亚太自由贸易区(ＦＴＡＡＰ)，中国展现强大企图心，但美国的跨太平洋伙伴关系(ＴＰＰ)也有许胜不许败的压力，未来五到十年，中国及美国分头竞逐东协市场，很可能会为东协经济带来十年荣景。这次欧巴马会晤翁山苏姬，显然美国已为缅甸一五年的总统大选在使力。

**新世代领导人将面对巨大冲击与挑战**

这回习近平强力主导峰会，且进一步拿下下一届Ｇ20主办权，中国的「强出头」，会是今后世界霸权争夺的重要戏码。经过○八年的金融海啸，美国经济一度受重创，如今在量化宽松货币政策(ＱＥ)之后又奋起，未来几年会是美国强大的时代，一方面是美元强势，全球资金齐聚美国。另一方面，美国产业在全球主导力加大，这次苹果推出iPhone 6，进一步主导全球手机优势，目前苹果市值逾六千亿美元，竟然超过新加坡、义大利及俄罗斯全部股市加总的市值，可以看出美国经济实力何等强大。

八○年代日本抢当世界盟主，美国只用了一招日圆升值，就让日本吹出大泡沫，最后日本资产暴跌，日股也大跌，日本梦从此消褪。事隔三十年，现在的剧本由中国担纲演出，中国经济奔驰三十年，中国有钱人也像当年日本人一样，买遍全世界，下一场中美博弈，会是引导未来世界政经情势的主战场。

台湾在未来世界大变局中，新世代领导人可能面对巨大冲击与挑战，一五年会是台湾巨变的年代，这当中除了政治的新世代交替，一六年的大位之争提前开打，政坛必有一番恶斗。在经济上，台湾年轻人的低薪挑战，还有全世界让领导人头疼的贫富差距问题，都必须严肃面对。

更大的变动可能是两岸关系，中国与韩国率先签定自由贸易协定(ＦＴＡ)，给了台湾很大的刺激。

过去二十多年来，中国高速成长，给了台商发展很大的养分，很多台商因中国市场而壮大，但是康师傅魏家的假油事件，已带给台商污名化，台商地位也跟着改变。

过去两岸经济以互补为主，台商取得中国廉价劳力，让制造业降低成本，但这个优势已不再，且两岸产业已从互补走向竞争，这在面板、ＬＥＤ、太阳能产业看得很清楚，下一个在手机组件及半导体产业，台湾面临的挑战愈来愈大，很多台商在这个新态势中，且战且走，一五年也会是两岸关系变化很大的一年。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 董永年)

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