目标2015年文化产业增加值倍增 推动企业上市融资--文化部

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京5月16日电---中国文化部部长蔡武表示,"十二五"(2011-2015年)期间,文化部门管理的文化产业增加值目标年均现价增长速度高於20%,2015年比2010年至少翻一番,实现倍增.
新华社援引蔡武的话并称,文化企业大多为中小企业,投融资问题已经成为制约文化产业进一步发展的主要瓶颈.
蔡武表示,文化部将进一步深化部行合作机制,推动文化企业通过上市、债券等方式融资,引导和鼓励社会资本投入文化产业等.
同时,鼓励优势文化企业以资本为纽带,进行跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组,充分利用资本市场做大做优做强.
"十一五"(2006-2010)期间,中国文化产业增加值年均增长速度在20%以上.
近期中国文化产业屡获政策支持.中国财政部近日称,将加大财政文化投入力度,并推动国有文化资产优化配置和结构调整,加快国有文化企业合并、重组、股改和上市步伐.
而为配合发展文化产业,中国证监会此前亦表示,将创造条件支持符合条件的文化企业发行上市,鼓励文化类上市公司进行并购重组,并稳步扩大其债券市场融资水平.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
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