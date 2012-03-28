中国电子商务交易额到2015年将翻两番--工信部

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京3月28日电---中国工业和信息化部发布电子商务"十二五"(2011-2015年)规划提出,中国电子商务交易额到2015年将翻两番,突破18万亿元人民币.其中,网络零售交易额将突破3万亿元,占社会消费品零售总额的比例超过9%.
刊登在工信部网站上的规划并称,将鼓励有条件的大型电子商务企业"走出去",积极开展跨境电子商务.同时,鼓励商贸服务企业通过电子商务拓展进出口代理业务,帮助中小企业提高国际竞争能力.
"支持电子商务企业面向两岸三地、东盟、上合组织和东北亚等周边区域开展跨境合作,支持在边贸地区、产业集中度高的区域建设跨境电子商务平台."规划称.
其中,将引导电子商务企业为中小企业提供电子单证处理、报关、退税、结汇、保险和融资等"一站式"服务,以提高中小企业对国际市场的响应能力.
新华社报导援引工信部有关负责人表示,"十二五"时期,中国经济发展面临资源环境约束增强、产业结构不合理、投资和消费关系失衡等重大问题,迫切需要进一步发挥电子商务的作用,推动产业结构调整,拉动国内市场需求,创造新的经济增长点.
规划显示,到2015年,企业间电子商务交易规模将超过15万亿元.企业网上采购和网上销售占采购和销售总额的比重将分别超过50%和20%.
其中,原材料、装备制造、消费品、电子信息、国防科技等重点工业领域,将深化电子商务应用.引导大型工业企业提高网上集中采购水平,建立具有行业知名度和影响力的采购平台.
此外,将加快建设全国统一的电子化政府采购管理交易平台.进一步规范政府采购行为,提高政府采购资金的使用效率.
而"十二五"期间重点发展的电子商务领域将包括:推动涉农电子商务平台建设;支持大型商场、批发市场和连锁超市发展电子商务;推进食品和药品行业的电子商务发展;进一步推动民航、铁路、公路和水运等行业加快拓展电子客票、电子货单等服务;大力发展旅游电子商务等.
2010年中国电子商务交易总额约4.5万亿元.同期网络零售交易额达到5,131亿元,占社会消费品零售总额比重达到3.3%.
中国电子商务类上市公司有阿里巴巴网络有限公司1688.HK、中国携程旅行网(CTRP.O)、 慧聪网(8292.HK)、艺龙LONG.O、麦考林MCOX.O等.(完)
浏览更多详情,请点选工信部网站(here)
--发稿 苏丹; 审校 乔艳红
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