明年亚洲投资趋势向好 中国和印度表现最佳--瑞士宝盛

路透上海12月8日 - 瑞士最大私人银行集团瑞士宝盛BAER.VX周一发布2015年亚洲金融市场展望报告。报告认为，因欧美市场明年仍将走好、主要国家央行维持相对宽松货币政策及本区域合理的估值，亚洲金融市场明年投资形势向好。

报告指出，由于采取多元的改革举措，中国及印度将双双成为明年亚洲地区表现最佳的经济体。同时，日本的表现亦可期待，受惠于当地量化宽松政策以及养老金资产配置的重新调整。

瑞士宝盛亚洲区研究部门主管马修斯表示，“中国的反贪腐行动和环保措施或会减慢增长，但这并不代表股市会因而裹足不前。随着企业将重心放在利润回报，加上贪腐行为受到抑制，现金流将有所改善。事实上，上证综合指数正从三年的低谷逐渐恢复，初步展现出活力征兆。”

他还指出，印度的改革则侧重于消除官僚制度对投资重点经济领域的诸多束缚。随着外资投资保险、铁路等重要行业的限制被移除，改善空间将大幅提升。

日本方面，随着日本央行进一步扩大宽松政策和公共养老金大幅增加对国内证券的配置，预计明年日经指数将呈上升走势。瑞士宝盛的分析师指出，日本的大型企业正逐渐剥离非盈利业务以专注于核心业务的发展，预计13倍预测市盈率的估值属合理水平。

对于欧美市场，瑞士宝盛策略研究部负责人Christoph Riniker预测，明年标普指数的总回报率约为4%，德国法兰克福股市DAX指数.GDAXI的回报则约为7%。由于除中国A股外，亚洲其他主要市场都与欧美市场走势高度关联，因此推测明年整体市场氛围对亚洲股市颇为有利。

报导还指出，鉴于美国及欧洲是全球前两大经济体，美联储及欧洲央行的政策对于亚洲经济体及其市场和货币的影响非常明显。

由经济自由派主导的美联储，积极但不高的增长水平，以及低通胀都促使美国以缓慢而温和的步伐启动利率“正常化”进程。与此同时，考虑到对欧元区明年经济增长率的平均预测仅为0.8%，欧洲央行的宽松货币政策势必会持续更长时间。

在亚洲，10月份日本央行将原本已甚为进取的量化宽松政策的规模进一步扩大三分之一，11月份中国央行亦在两年来首次采取降息举措。综合以上因素，报告认为，明年整体流动性情况对亚洲股市亦属有利。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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