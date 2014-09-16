发改委：自2015年起限制进口和销售高灰分高硫煤

路透北京9月16日 - 为防治大气污染，中国国家发改委发布商品煤质量管理暂行办法，规定自明年1月起限制进口、销售和远距离运输高灰分高硫煤。

发改委网站周一刊登该管理办法，对京津冀及周边地区、长三角和珠三角地区商品煤销售的限定更加严格。上述地区限制销售和使用灰分≥16%、硫分≥1%的散煤。

“生产、销售和进口的煤炭应按照《商品煤标识》（GB/T25209-2010）进行标识，对于不符合要求的商品煤，不得进口、销售和远距离运输。”发改委称

办法并规定，对于供应给具备高效脱硫、废弃物处理、硫资源回收等设施的化工、电力及炼焦等用户的商品煤，可适当放宽其商品煤供应和使用的含硫标准。

中国是全球最大的煤炭进口国，2013年煤炭进口同比上涨13.4%至3.3亿吨。去年分别从澳大利亚和南非进口了约5,400万吨与1,300万吨热煤，其中大部分恐怕不符合发改委制定的最新标准。（完）

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(发稿 倪蔚丹；审校 乔艳红/黄凯)

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