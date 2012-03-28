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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 28日 星期三 10:08 BJT

工信部：电子商务交易额2015年翻两番

中国工信部发布电子商务"十二五"规划提出，中国电子商务交易额到2015年将翻两番，突破18万亿元人民币。其中网络零售交易额将突破3万亿元，占社会消费品零售总额的比例超过9%。刊登在工信部网站上的规划并称将鼓励有条件的大型电子商务企业"走出去"，积极开展跨境电子商务。路透

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