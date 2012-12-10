2015年外资寿险公司在中国市场份额将升至约5%--普华永道

路透香港12月10日电---会计师行罗兵咸永道(普华永道,资诚)周一发布最新调查报告显示,外资寿险公司预计到2015年其在中国的市场份额将增长至大约5%,今年为4.3%;而人才短缺的问题将继续制约其扩张速度.

报告显示,外资寿险公司预计未来三年业务将有30%的增长,主要原因是内地保险市场渗透率低(只有2%)、保险费上升趋势持续,以及中国经济相对强劲.

罗兵咸永道香港保险业主管合伙人韦艾理在记者会上表示,"外资保险公司在中国争取市场份额过程中,面对不断的挑战,但他们对前景仍感到乐观,市场份额将有一定增长."

不过他指出,大多数外资保险公司认为他们没有合适的人员,来执行他们目前的策略,尤其是年资达20年或更高的人员,具有20年以上工作经验的人才.人才短缺的问题在短中期内只会恶化而得不到缓解,因为更多新公司成立对人才造成抢夺.

最近美国国际集团(AIG)(AIG.N)与中国人保集团(1339.HK)在寿险业务方面展开新的合资合作,反映出外资公司希望开拓更多分销渠道.

罗兵咸永道亚太区精算服务主管合伙人刘淑艳称,如果能够通过新的分销渠道去开拓更多客源,相信外资愿意降低其持份比重,以得到更大的市场份额或生意.而与中国国有企业的合作亦是难能可贵,因为国企本身拥有较强的渠道优势.

是次调查于今年8-12月进行,访问了31家在中国内地的外国保险公司的高级管理人员,他们分布于北京、成都、重庆、上海和深圳.

报告显示,受访的外资财产和意外保险公司预计,由2012-15年,其业务将有20%的增长;到2015年其市场份额将维持现状,2012年为1.2%.不过中国开放强制性第三者责任保险市场,将有助开拓收入来源.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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