2015年中国黄金消费量将超1,000吨 产量约450吨--工信部

路透上海11月26日电---中国工业和信息化部周一预计,2015年中国黄金消费量将超过1,000吨,但预计黄金产量仅能达到450吨左右,供应缺口进一步扩大.

工信部颁布的促进黄金行业持续健康发展的指导意见称,未来将加强金矿地质勘查,推进企业兼并重组,加快企业技术改造,实施走出去战略,强化在全球范围内的资源配置.

指导意见确定的十二五(2011-2015年)目标是:通过加强资源勘查,新增黄金资源储量4,000-5,000吨,扣除黄金开采消耗3,000吨左右,到2015年全国保有黄金资源储量达到8,000-9,000吨,比十一五(2006-2010年)期间增长20%以上.

此外,十二五期间,国内黄金产量年平均增长率保持3-5%.到2015年,黄金产量达到420吨,力争实现450吨.十二五期间生产黄金1,900-2,100吨,比十一五期间增长30%以上.

2011年中国黄金总产量达到361吨,已连续五年居世界第一位.同时,中国也是黄金首饰品等产品加工第一大国,加工产量占全球的60%左右.

不过中国黄金资源保障程度低,黄金产量增长速度与探明黄金资源储量增长幅度不匹配,可供开采的基础储量保障年限短.多年来国内黄金基础储量一直在1,900吨左右,静态保障年限仅四年,与其他主要产金国相比差距较大,如南非为6,000吨,静态保障年限12年;俄罗斯和澳大利亚均为5,000吨左右,静态保障年限15年左右.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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