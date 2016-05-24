2015年发现的石油储量降至1952年以来最低--摩根士丹利

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透伦敦5月23日 - 摩根士丹利分析师周一称，由于油价下跌促使能源企业削减勘探预算，2015年发现的石油储量降至1952年以来最低，这为未来供不应求埋下伏笔。
摩根士丹利援引咨询机构Rystad Energy的数据称，去年油气行业发现的美国以外地区石油储量达28亿桶，相当于全球一个月的消费量。
过去10年美国对陆地页岩油产业的快速扩张释放了大量资源。包括美国在内，去年全球发现的石油储量升至121亿桶，尽管如此，仍是1952年以来最低--当时的石油产业规模为目前的七分之一。
摩根士丹利称，过去两年油价大跌，已导致包括艾克森美孚(XOM.N)和壳牌(RDSa.L)在内的油企大幅削减预算，尤其是勘探预算；2015年石油勘探预算从两年前的1,680亿美元降至约950亿美元。
近年来新油田大幅增加，伊朗在国际制裁解除后也加紧生产，这些意味着，短期内低勘探的影响将会有限。
但摩根士丹利认为，按照最温和的需求预估，比如说以全球升温不超过2摄氏度为目标，到2030年可令石油消费下降至每日8,600万桶，但即便这样，以目前正在生产的油田和开发中的资源来看，也只能满足大约三分之二的需求。
“未来25年要提高产能，就需要继续投资。我们强烈怀疑，企业目前的支出不够，即便是按(限制全球升温不超过)2摄氏度导致需求减少来推算。”
该银行称，石油勘探的前景依然颇具挑战。
“近几年，勘探支出的回报明显变差。除此之外，石油企业越来越需要考虑，石油需求情况或许让增加勘探显得并非十分必要。”
2015年新探明石油储量为1952年以来低点：
(完)
(编译 于春红/郑茵 审校 许娜/张若琪)
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