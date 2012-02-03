2015年中国成品油年需求预计达3.2亿吨--工信部

中国工业和信息化部周五公布《石化和化学工业''十二五''发展规划》，预计2015年时成品油年需求量料达3.2亿吨，“十二五”期间需求平均年增速为5.5%。

路透北京2月3日电---中国工业和信息化部周五公布《石化和化学工业"十二五"发展规划》,预计2015年时成品油年需求量料达3.2亿吨,"十二五"期间需求平均年增速为5.5%.

工信部网站发布规划并显示,中国目标2015年一次原油加工能力6亿吨/年左右,乙烯产能达到2,700万吨/年左右.

规划称,十二五期间(2011-2015)全行业经济总量将继续保持稳步增长,总产值年均增长13%左右.到2015年,石化和化学工业总产值增长到14万亿元人民币左右,全行业销售收入过千亿的企业达到10个以上.

中国石油和化学工业联合会(CPCIF)今年初预计,今年国内能源及主要化工产品的需求依然比较强劲,原油表观消费量预计增长5.3%至4.8亿吨,而成品油表观消费量预计增长5.8%至2.8亿吨.

CPCIF并称,中国截至2011年末的原油炼能同比增长6.9%,至5.9亿吨;2012年原油加工量预计增长5.0%至4.7亿吨.(完)

--发稿 李然; 审校 乔艳红

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