《热点透视》形塑2015年的两股力量：兽性冲动与危机幽灵

图中为纽交所内戴着2015式样眼镜的交易员。 REUTERS/Carlo Allegri

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Richard Beales 编译 张明钧/陈宗琦

路透纽约1月5日 - 欢迎收看热点透视年度财经大势预测。虽然我们希望预测神准，不过和以一样，我们的目标是以简明的方式提供最具洞见、最富娱乐效果、且最为独到的观点，以飨熟悉我们专栏的读者。

2015年大预言的副标题为“兽性冲动及危机幽灵(Animal Spirits and Crisis Ghosts)，这反映出我们的撰稿人认为这两大相互冲突情绪的紧绷程度已经拉高到一个新的层次。

一方面，股票及其他资产价格已经历经了好几年强劲、但还不至于离谱的增长。另一方面，2008年金融危机所激发的各种监管及政策，持续对于特定产业有所辖制，其中以银行业为最，监管机构要求银行业者维持更多的资本缓冲，从而也垫高了业者成本。

在此同时，长期超宽松货币政策画下句点，特别是美国联邦储备委员会(FED/美联储)的退场，是许多金融市场人士或许不愿见到其消逝于无形的一种危机幽灵化身。

过去一年也带来了许多新的隐忧，包括俄罗斯与西方国家为了乌克兰问题，在政治及军事上进入危险对峙。我们预言这样的对立情势，以及其他与中国与美国有关的势力变化，将会轻易的抹消后冷战时期承平时代的残余红利，国防支出可能大幅增加，甚至有可能进入军备竞赛的恶性循环。

尽管一些产油地区存在地缘政治紧张，油价仍将远低于100美元，但这个现象本身可能引来其他问题。美国经济成长将居发达国家之冠，为强势美元提供支撑，可能对其他地区造成压力。

英国大选很有看头，不同于以往，五个政党可能都有关键性影响，选举结果可能形成以工党为首的联合政府。与此同时，日本是货币政策的特例，我们预测，日本或许成为第一个真正测试几乎等于空洒纸钞之功效的国家。中国则面临经济成长放缓与坏债问题持续恶化的双重挑战。

我们推测欧洲将有更多电信企业合并，英国电讯(British Telecom)(BT.L)可能居前导地位；一些作风积极的跨国大型私募股权公司，虽然现金充沛，但在2014年面对企业买家的竞争显得吃力，我们预测，这些私募公司如果打算充分运用银弹，将必须在投资报酬率上有所妥协。

近年来，与维权股东交手已成为企业负责人的例行活动。可口可乐(KO.N)、百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)与IBM(IBM.N)在这方面可能要面临更多挑战。2015年美国银行业可能终于会发出怒吼，可能甚至花旗集团(Citigroup)(C.N)或摩根大通(JPM.N)都会加入，考验美联储作为银行业最高监管机构的能耐。就全球而言，我们预测，目前被列为大到不能倒的银行之中，将有一家或更多银行试图缩减规模。

在摩根大通与索尼(6758.T)遇骇之后，凸显网路风险的重要性，金融业与其他行业高管，也将十分重视网路安全问题。我们认为网路安全保险将是因此而发展成熟的相关产业之一。

我们其他预测所提到的企业，包括墨西哥富豪Carlos Slim旗下的America Movil(AMXL.MX)、摩根士丹利(MS.N)、美国银行(BAC.N)、阿里巴巴(BABA.N)、通用汽车(General Motors)(GM.N)等等。我们相信事实会证明我们的一些看法是准确预言，就像我们之前根据数据分析，准确预测到德国将在去年世界杯足球赛中夺冠。但最重要的是，我们希望在《热点透视》的协助下，所有的读者都能有个快乐而富足的2015年。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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