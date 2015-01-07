香港《信报》：2015年十大黑天鹅

（1月7日财经评论）

习广思

周一晚纽约期油重挫5%，是自2009年以来首次跌破每桶50美元。去年底有对冲基金博油价见底，谁知一踏入2015年便迎来新跌浪，能源类股份急跌，拖累标普500指数下跌1.8%，跌幅是自10月以来最大，成交量是圣诞节后首次突破一年平均值，跌市遇着大成交一向不是好事，看来今年股市难以风平浪静。高盛指出，股市投资者看涨指标已经见顶，标普500指数可能会在未来6星期下跌3%。以去年美股升幅，跌3%“湿湿碎”，这类预测通常参考性不大，要留意的是今次风眼核心在希腊，雅典股市再跌超过5%，反映资金正在逃离希腊股市，恐怕短期快将有当地银行挤提的消息，一如两年前所发生的事。

历史正在重演，两年前危机酝酿初期，市场对之不以为然，到市场看到恐慌情绪蔓延，政府才出手防止灾难发生，最后欧洲当局软硬兼施，最终影响选民离弃激进左翼联盟。去年第四季，苏格兰公投脱英，英国政府原先也不以为然，到后期市场开始恐慌，英国政府才急急出手开动宣传机器，挽救当时的英镑危机。希腊脱欧随时是2015年的“黑天鹅”，当然亦可称之为“灰天鹅”，因为事件非全然突发性毫无先兆，至少有一整个月时间作准备。2015年股市也许相当波动，丹麦盛宝银行（Saxobank）近日发表报告，预计股市波动性更大，并且有必要考虑一些有别于常规预测的意外情况，万一出现那样的“黑天鹅”，投资世界可能会翻天覆地。

1.俄罗斯时隔17年再违约，去年卢布对美元汇率重挫将近40%。盛宝银行认为，俄罗斯经济正在酝酿一场完美风暴，未来可能违约的不是俄罗斯的国有企业，就是俄罗斯政府。2.冰岛Bardarbunga火山爆发，该活火山在2014年8月23日曾小规模喷发，由于喷发位置在冰盖以下150至500米处，因此暂无火山灰或烟雾涌出。然而，一旦大爆发，其释放的有毒二氧化硫可能覆盖全欧洲上空，气体总量将超过整个欧洲的工业排放量。3.日本通胀率升至5%。盛宝银行认为，日本央行对货币宽松已经“上瘾”。近两年安倍晋三政府推行的超级宽松未能如期提振经济，预计日本央行今后会购买约60%的国债，同时还有股票等资产，这将推升资产价格，日圆兑其他主要货币下跌也会提高日本进口价格，推动未来几个季度通胀上升。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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