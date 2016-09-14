焦点：2015年美国家庭收入跳增5.2%创纪录最大涨幅 贫困率下滑

2011年8月2日，图为百元面值的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透华盛顿9月13日 - 美国家庭收入在多年停滞后，在2015年录得创纪录涨幅，显示经济从大衰退中的复苏终于惠及普通民众。

美国统计局周二公布，去年美国家庭收入中值大涨5.2%至2007年来最高56,500美元，主要归功于就业稳健增长。该增幅创1968年有记录以来最高。

美国统计局官员Trudi Renwick在与记者的电话会议上表示，家庭收入中值全面上涨，这一点引人注目。她说：“几乎每个年龄段的家庭，以及除亚裔外几乎每个种族的家庭，收入中值都上升。”

围绕收入增长的担忧一直是美国总统大选的问题，很多美国民众对2007-2009年衰退以来经济仅仅缓慢扩张感到不满。

美国总统奥巴马为这项报告点赞，称这是政府经济政策奏效的证明；但他也表示，要让失业的美国人重返职场，还有更多事要做。

“共和党现在不想听好消息。但重要的是，要认识到这报告很了不起，”奥巴马在费城为民主党候选人希拉里的竞选造势活动中表示。

但共和党议员对解决贫困等问题有自己的主张，不赞成对报告持正面看法。美国众议院筹款委员会主席Kevin Brady指出超过4,300万美国民众处于贫困状态，宣称这项报告“再次令人失望地证实”国家的艰困处境。

尽管美国经济在七年前走出衰退，股市也一直蒸蒸日上，但仍有数以百万计的美国人似乎仍置身经济复苏之外。不过，收入中值仍低于衰退前水平，但美国统计局的数据仍暗示，趋势正得到扭转。

**预期收入将进一步增加**

IHS Global Insight消费者经济学主管Chris Christopher说，随着就业增加且通胀温和，他预期收入将继续取得进展至2017年。美国失业率已从2009年10月时的高峰10%下降，上个月降至4.9%。

随着收入增加，去年贫困人口减少350万至4,310万。这使2015年贫困率从2014年的14.8%下滑至13.5%。

贫困率自2010年达到17年高点以来就持续下降。统计局官员指出，最近这次创1999年以来最大百分比降幅。

去年无健保居民从2014年的3,300万人减至2,900万，这是另一个令人鼓舞的迹象。美国近91%民众有健保，高于前一年的89.6%。

“2015年幸福的三大指标...全都确实朝良性方向发展--为近20年来首见。”左倾的预算与政策重点中心(Center on Budget and Policy Priorities)总裁Robert Greenstein指出。

另一个衡量贫困与否的指标--附加贫困率(supplemental poverty rate)降0.1个百分点至14.3%。该指标把食物券和可退税优惠等非现金福利考虑在内。

分析师警告不要对该指标仍然很高进行过度解读，因为这反映了经济衰退期间及之后针对贫困家庭推出的优厚福利被取消。

去年全职工作女性的劳动收入中值提高2.7%至40,742美元。男性全职工作收入中值提高1.5%至51,212美元。两项涨幅均为2009年以来最大。

尽管出现普遍上涨，但在缩小收入差距方面进展仍不大。

“过去一年中，经济复苏终于光临数以千万计的美国家庭。我们应确保经济在细心呵护下继续前行，不因糟糕的政策决定而倾覆，”Economic Policy Institute高级分析师Elise Gould表示。(完)