明年小麦最低收购价保持今年水平不变--发改委

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京10月16日 - 中国国家发改委称，为保护农民利益，防止“谷贱伤农”，2015年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策。
发改委网站周四刊登新闻稿称，综合考虑粮食生产成本、市场供求、比较效益、国际市场价格和粮食产业发展等各方面因素，2015年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤118元，保持2014年水平不变。（完）
更多细节，请点选发改委网站(here)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。