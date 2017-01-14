2016年中国实际使用外资8132亿人民币 同比增4.1%--商务部

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
刊登在商务部网站的新闻稿称，从总体规模看，吸收外资规模总体保持稳定。1-12月，全国新设立外商投资企业27,900家，同比增长5%；12月当月新设立外商投资企业3,545家，同比增长21.1%。
从行业分布看，外商投资延续向高端产业聚集的态势。1-12月，服务业实际使用外资金额5,715.8亿元人民币，同比增长8.3%，占外资总量的70.3%。
此外去年主要投资来源地分布多元化，美国、欧盟28国、澳门、韩国保持较高增速，日本对华投资止跌回稳。
美国、欧盟28国对华实际投资同比分别增长52.6%和41.3%。欧盟28国中，英、德、卢森堡、瑞典对华实际投资同比分别增长113.9%、80.9%、125%和43.8%。
亚洲投资来源地中，澳门、韩国实际投入金额同比分别增长290.3%和23.8%；日本全年实际投资同比增长1.7%，逆转了连续两年大幅下跌态势。
新闻稿并称，去年中国西部地区实际使用外资金额626.9亿元人民币，同比增长1.6%。东部地区实际使用外资金额7,047亿元人民币，同比增长7.6%。
中国2015年FDI金额为7,813.5亿元人民币，同比增长6.4%。（完）
欲览详情，请点击商务部网站链接(here)
(发稿 马蓉；审校 林高丽)
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。