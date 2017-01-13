2016年中国央企利润实现12326亿元 同比增长0.5%

路透北京1月13日 - 中国国务院国资委主任肖亚庆在中央企业、地方国资委负责人会议上透露，2016年中央企业总体运营超出预期，实现恢复性增长。中央企业全年累计营业收入23.4万亿元人民币，实现利润总额12,326.7亿元，同比增长0.5%，扣除政策性降价减利因素外同比增长16.5%，盈利企业达到96家；上交税费总额2.1万亿元。

人民日报周五援引他的话称，今年将继续加大供给侧结构性改革力度，化解过剩产能，提升盈利能力。2017年中央企业要化解钢铁过剩产能595万吨、化解煤炭过剩产能2,473万吨，在有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等产能过剩行业开展去产能工作。

此外，2017年还将完成300户“僵尸企业”处置任务，完成500户特困企业专项治理。

肖亚庆表示，2016年中央企业化解钢铁过剩产能1,019万吨，分流安置职工33,126人；化解煤炭过剩产能3,497万吨，分流安置职工41,945人；完成398户“僵尸企业”和特困企业的处置和治理工作，安置富余人员11万人。

中央企业成本费用持续下降，2016年中央企业百元收入负担的成本费用同比下降0.5元，宝武集团、中煤集团等14家企业成本费用同比下降超过10%。

中央企业加大降杠杆和风险管控力度，2016年平均资产负债率同比降低0.1个百分点，利息支出同比降低1.9%，实现汇兑收益140.1亿元；同时，利用股票市场、产权市场进行股权融资1,976.2亿元，充实了企业资本金。

2016年中储粮与中储棉、港中旅与国旅、中粮与中纺、中国建材与中材集团、宝钢与武钢等五对10家中央企业重组，成立了中国航发集团，国资委监管企业户数减少到102家。今年，国资委将围绕做强做优做大目标，稳步推动企业集团层面兼并重组，加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合，探索海外资产整合。

肖亚庆透露，今年国资委将深入推进中央企业公司制股份制和混合所有制改革，探索集团层面股权多元化改革，力求包括集团层面在内的混合所有制改革有所突破，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。（完）