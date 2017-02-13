2016年中国钢铁产能仍为净增 因关闭的主要是闲置钢厂--绿色和平

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月13日 - 绿色和平组织周一称，2016年中国钢铁产能实际上是增加了，之前采取的去产能计划集中在已经闲置的钢厂。
中国在2016年初宣布，未来五年将把钢铁产能削减最多1.5亿吨，以解决钢铁业产能过剩问题。
不过据绿色和平与中国联合钢铁网(Custeel)的一份联合研究，2016年中国净增加了3,650万吨钢铁产能。中国联合钢铁网是中钢协下属的咨询机构。
尽管2016年中国总共关闭了8,500万吨钢铁产能，超目标完成计划，但其中大部分是早已闲置的产能，仅有2,300万吨是实际上还在运行的产能。
而且，即便去年计划是禁止所有钢铁新项目，但还是有1,200万吨新产能投入运营。
此外，该组织预测在2016年另有4,900万吨钢铁生产被重启，以回应钢价反弹。
绿色和平组织还称，净增加的产能中，有80%出现在包括河北省在内的北京周边的重污染地区。
中国最大钢铁产区河北的目标是在这个十年底时，把总产能减至不到2亿吨，对比2013年的2.86亿吨。
该省承诺在2014年至今年底期间，关闭6,000万吨的“落后”产能。这是该省改善空气质量承诺的一部分。
根据官方数据，去年中国钢铁总产能为11亿吨，低于之前的一些预估，但仍代表着大约3亿吨过剩。
中国国家发改委主任徐绍史上月对记者称，2017年中国钢铁行业去产能目标为4,500万吨。(完)
(编译 王洋/侯雪苹；审校 高琦/白云)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。