2016年中国钢铁产能仍为净增 因关闭的主要是闲置钢厂--绿色和平

路透上海2月13日 - 绿色和平组织周一称，2016年中国钢铁产能实际上是增加了，之前采取的去产能计划集中在已经闲置的钢厂。

中国在2016年初宣布，未来五年将把钢铁产能削减最多1.5亿吨，以解决钢铁业产能过剩问题。

不过据绿色和平与中国联合钢铁网(Custeel)的一份联合研究，2016年中国净增加了3,650万吨钢铁产能。中国联合钢铁网是中钢协下属的咨询机构。

尽管2016年中国总共关闭了8,500万吨钢铁产能，超目标完成计划，但其中大部分是早已闲置的产能，仅有2,300万吨是实际上还在运行的产能。

而且，即便去年计划是禁止所有钢铁新项目，但还是有1,200万吨新产能投入运营。

此外，该组织预测在2016年另有4,900万吨钢铁生产被重启，以回应钢价反弹。

绿色和平组织还称，净增加的产能中，有80%出现在包括河北省在内的北京周边的重污染地区。

中国最大钢铁产区河北的目标是在这个十年底时，把总产能减至不到2亿吨，对比2013年的2.86亿吨。

该省承诺在2014年至今年底期间，关闭6,000万吨的“落后”产能。这是该省改善空气质量承诺的一部分。

根据官方数据，去年中国钢铁总产能为11亿吨，低于之前的一些预估，但仍代表着大约3亿吨过剩。

中国国家发改委主任徐绍史上月对记者称，2017年中国钢铁行业去产能目标为4,500万吨。(完)