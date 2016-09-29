今年来中国企业在全球股权融资达1099亿美元 同比减4.6%--汤森路透

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月29日 - 据汤森路透最新统计数据，今年来中国企业在全球股权资本市场的募资总额达1,099亿美元，较上年同期（1,153亿美元）下降4.6%，其中三季度募资总额环比增长164.2%达463亿美元。
股权资本市场一般包括首次公开发行（IPO）、再融资和可转换产品。截止周二（27日），中国企业今年来在境内外的IPO募资总额为288亿美元，同比下降31.6%，金融业和工业的企业IPO的市场份额占据前两位，分别占据逾五成和一成的市场份额。
中国邮储银行(1658.HK)74亿美元的IPO成为今年来最大一笔股权发行交易。该交易也是自阿里巴巴集团(BABA.N)于2014年在纽约证券交易所创造250亿美元IPO记录以来，全球最大的IPO交易。
2016年前三季度A股市场IPO募集资金规模达132亿美元，比2015年前三季度（234亿美元）减少43.5%，这亦是2014年以来的最低纪录。2014年的低迷是因为中国本土IPO市场暂停了四个月，使得中国企业将目光投向海外市场，今年则是因为缺乏大型IPO项目。
今年以来，中国企业全球股权增发的募资额达676亿美元，同比增长4.5%；其中A股增发募资607亿美元，同比增加46.3%.
日本软银集团(9984.T)发行的66亿美元强制性可交换信托（包括绿鞋期权），作为减持阿里巴巴集团股份计划的一部分，是今年以来规模最大的亚太换股发行和全球最大的可转换发行交易。这笔交易亦属该地区首笔此类结构交易，推动中国股权相关发行或者可转换债发行达到135亿美元，募集额增长59.4%。
今年迄今，中国股权资本市场发行承销商排名中，摩根士丹利(MS.N)保持首位，以93亿美元的承销总额占据8.5%的市场份额。中信证券(600030.SS)(6030.HK)位居第二，市场占比为8.4%；德意志银行(DBKGn.DE)在5.0%的市场份额排名第三。摩根士丹利和德银是软银66亿美元强制可转换信托的联席账簿管理人。 （完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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