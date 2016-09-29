今年来中国企业在全球股权融资达1099亿美元 同比减4.6%--汤森路透

路透上海9月29日 - 据汤森路透最新统计数据，今年来中国企业在全球股权资本市场的募资总额达1,099亿美元，较上年同期（1,153亿美元）下降4.6%，其中三季度募资总额环比增长164.2%达463亿美元。

股权资本市场一般包括首次公开发行（IPO）、再融资和可转换产品。截止周二（27日），中国企业今年来在境内外的IPO募资总额为288亿美元，同比下降31.6%，金融业和工业的企业IPO的市场份额占据前两位，分别占据逾五成和一成的市场份额。

中国邮储银行(1658.HK)74亿美元的IPO成为今年来最大一笔股权发行交易。该交易也是自阿里巴巴集团(BABA.N)于2014年在纽约证券交易所创造250亿美元IPO记录以来，全球最大的IPO交易。

2016年前三季度A股市场IPO募集资金规模达132亿美元，比2015年前三季度（234亿美元）减少43.5%，这亦是2014年以来的最低纪录。2014年的低迷是因为中国本土IPO市场暂停了四个月，使得中国企业将目光投向海外市场，今年则是因为缺乏大型IPO项目。

今年以来，中国企业全球股权增发的募资额达676亿美元，同比增长4.5%；其中A股增发募资607亿美元，同比增加46.3%.

日本软银集团(9984.T)发行的66亿美元强制性可交换信托（包括绿鞋期权），作为减持阿里巴巴集团股份计划的一部分，是今年以来规模最大的亚太换股发行和全球最大的可转换发行交易。这笔交易亦属该地区首笔此类结构交易，推动中国股权相关发行或者可转换债发行达到135亿美元，募集额增长59.4%。

今年迄今，中国股权资本市场发行承销商排名中，摩根士丹利(MS.N)保持首位，以93亿美元的承销总额占据8.5%的市场份额。中信证券(600030.SS)(6030.HK)位居第二，市场占比为8.4%；德意志银行(DBKGn.DE)在5.0%的市场份额排名第三。摩根士丹利和德银是软银66亿美元强制可转换信托的联席账簿管理人。 （完）