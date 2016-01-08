调查：2016年汇市料震荡依旧 新兴货币恐难获喘息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透巴西利亚/班加罗尔/约翰内斯堡1月7日 - 一项路透调查显示，美元兑新兴市场货币今年料将创下纪录新高，但升速可能会慢于2015年，而且涨势还可能因更加频繁的震荡而遇阻。
外汇策略师在路透月度调查中预估，中国人民币CNN=CFXS、巴西雷亚尔BRL=BR、南非兰特ZAR=和土耳其里拉TRY=等主要新兴国家货币的汇价将下滑，暗示美元兑多数高收益货币将连续第六年上涨。
美元或许正接近最高点，调查给出的预估暗示，2016年美元兑大多数货币的涨势将放缓。
例如，巴西雷亚尔去年累计下跌33%，2016年料将再下跌7%；土耳其里拉在2015年挫跌25%，今年料将再跌去3%。
然而受访的策略师表示，鉴于中国经济状况仍存在不确定性，加上石油和铁矿石等原材料价格持续处于低位，投资者或许有足够的理由在新一年继续增持美元，抛售新兴市场货币。
由于中国央行调低人民币兑美元中间价，加上对美国升息的预期推动美元上涨，中国人民币今年料将下跌2%。
新兴市场货币在今年首个交易周遭遇抛售，因疲软的中国经济数据重燃对全球增长的担忧，并导致中国股市在两个交易日中触发熔断机制而提前收市。
这一挫折或许预示，未来一年市场将异常震荡。(完)
(编译 汪红英；审校 徐文焰)
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