2016年投行大宗商品相关收入减少7% 因石油部门疲弱--调查

路透伦敦2月23日 - 金融业分析机构Coalition周四发表的一篇报告称，去年全球最大的12家投资银行大宗商品相关收入减少7%，主因石油部门疲弱。

报告指出，2016年大宗商品交易、向投资者销售衍生品及其他大宗商品相关活动的收入，从上一年的46亿美元降至43亿。

“美国电力及燃气方面在结构性交易活动的支撑下有所改善，部分抵消了石油部门表现欠佳的影响。金属以持平收官，贵金属有些改善。”报告称。

Coalition上月的一份初步报告称，第四季大宗商品相关收入跳增20-25%，主要受电力及燃气领域的活动提振。当时的这份初步报告未提供全年数据。

Coalition追踪的银行包括美银美林(BAC.N)、巴克莱(BARC.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、花旗集团(C.N)、瑞士信贷(CSGN.S)、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰控股(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、法国兴业银行(SOGN.PA)和瑞银集团(UBSG.S)。(完)