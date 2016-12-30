焦点：2016年并购交易规模创纪录第三高 企业变革促成众多跨界收购

2014年10月，在香港旺角一家货币兑换店拍摄的人民币、英镑和美元货币符号。 REUTERS/Damir Sagolj

路透纽约/伦敦12月29日 - 有电信运营商寻求成为电视网络及电影工作室掌门。又有主要软件公司收购全球最大社交网络之一。还有智能手机生产商拿下可联网汽车音频扬声器生产商。2016年的大型交易具有空前变革意义。

全球一些大型企业不甘被疲弱经济增长局面拖后腿，广为寻找新的扩张渠道，从而促成了一笔笔与其核心业务沾边领域的重大收购交易。受此推动，2016年成为有史以来并购交易规模第三大的年份，仅次于2015年和2007年。

“企业在重塑自我，以新的方式审视自身业务，揣摩他们如何去猎取业务，同时又避免成为猎物，这就打开了交易流的闸门，”摩根大通(JPM.N)并购业务全球联席主管Chris Ventresca称。

在这些具有转型意义的交易中，有今年最大一宗并购案，即美国电话电报公司(AT&T) (T.N)以854亿美元收购时代华纳(TWX.N)，后者旗下资产包括TNT、CNN、HBO等有线电视频道以及华纳兄弟电影公司。

其他这类交易包括软件巨头微软(MSFT.O)以262亿美元收购专业社交网络领英(LinkedIn)LNKD.D，韩国三星电子(005930.KS)以80亿美元收购汽车电子配件制造商哈曼国际工业(Harman International Industries)HAR.N。

“科技影响实业的步伐以及更为传统的行业部门之间趋同，从未像现在这样处于人们思想的前沿，”花旗北美并购主管Cary Kochman表示。

**意外事件**

根据汤森路透初步数据，2016年全球并购规模降至3.6万亿美元，较上年的纪录高位减少17%，而并购案件数仍基本持平，为44,688件。

尽管2016年全球突显地缘政治不确定性，并且英国公投退欧和特朗普当选美国总统等意外事件的发生更是加剧这种动荡，但全年的跨境并购活动依然占到总体并购交易的近40%，反映出公司继续将业务触角扩展到它们的核心市场之外。

“在审视一宗交易时，不可能不考虑所谓的政治不稳定问题，还将有别的公投和选举有待举行。”美国银行的欧洲、中东和非洲并购业务部主管Luca Ferrari说道。

以农业部门为例，该领域整合加速，德国药品和农药制造商拜耳(BAYGn.DE)斥资660亿美元收购美国农业生物科技公司孟山都(MON.N)，中国化工集团则以430亿美元巨资收购瑞士种子公司先正达(SYNN.S)。

中国的对外跨境收购案总计达到2,210亿美元，较2015年创下的纪录1,090亿美元增长了逾一倍，其中的近三分之一发生在美国，突显出中国这个亚洲成长引擎正在极力获取更多的资源。中国在美国进行的收购交易总值较2015年跳涨841%。

“亚洲公司在追逐交易方面表现出更坚定的决心，主要是因为他们想获得本身所缺乏的那种全球经营规模和各种专业技能。”高盛的全球并购部门主管之一Gilberto Pozzi说道。

与以往一样，部分交易的目的是为了扩大规模或者寻求成本协同效益。此类交易包括加拿大燃气管道运营商Enbridge(ENB.TO)斥资280亿美元收购Spectra EnergySE.N、以及德国工业气体集团Linde(LING.DE)与美国Praxair(PX.N)规模超过650亿美元的合并案。

“很多这种交易完全就是业务整固，意在主动出击巩固自身的地位，”瑞士信贷(CSGN.S)全球并购业务联席主管Robin Rankin指出。

**监管风险**

当然，并非所有已宣布的并购交易都能走到最后，因为在最近一波并购潮之后，监管机构和政界人士的审视眼光变得更加苛刻。

制药商辉瑞(PFE.N)在美国财政部出台打击税负倒置交易的新规后，放弃以1,600亿美元收购总部设在爱尔兰的同业艾尔建(AGN.N)。该交易是有史以来规模最大的税负倒置计划。

再比如，办公用品连锁供应商史泰博(Staples)(SPLS.O)和同业欧迪办公(Office Depot)(ODP.O)也取消了63亿美元的合并计划，因美国一名联邦法官基于反垄断疑虑而予以阻挠。

这两件交易都是在去年宣布的。

“2015年，企业在开展战略并购方面变得格外积极，他们觉得这样做势在必行，在这样的背景下，从交易风险角度来看，企业愿意接受挑战，”巴克莱(BARC.L)全球购并主管Gary Posternack表示。

2016年撤回的全球购并交易总金额为8,040亿美元，因有更多的企业遭遇这类阻碍。

“你不能把所有的赌注都押在最大型的交易上，这种做法往往会犯错，”瑞银(UBSG.S)美国购并共同主管Marc-Anthony Hourihan表示。

由于股市上涨提高了估值预期，让买卖双方更难就价格达成一致，因此并非所有希望达成的交易都赶得上董事会会议。

美国社交媒体公司推特(TWTR.N)的求售企图最终功败垂成；同时美国工业巨擘联合技术(United Technologies)(UTX.N)拒绝了对手霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)达907亿美元的出价。(完)