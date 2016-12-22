分析：动荡的平静--看不懂的2016年金融市场

2015年12月30日，美国纽约，纽约证交所一名交易员指着显示器上的走势图表。 REUTERS/Lucas Jackson

路透伦敦12月21日 - 2016年，衡量市场波动性的传统指标降至纪录低点，但美国股市又屡创纪录新高，连番的股价剧烈波动和汇市闪崩让交易员忧心忡忡。

过去一年的金融市场只能用自相矛盾来形容，这种情况或许还会在2017年持续。

程序化交易和被动投资的大量增加、券商行业监管日益严格的环境下投机性仓位仍处于极端水平，这些都暗示即便市场整体波澜不兴，投资者仍应为周期性波动做好准备。

虽然衡量未来或隐含价格波动的指标看起来非常低迷，但这实际上掩盖了个别证券与货币所面临的巨大潜在危险，也掩盖了某些特殊时期里较微观的市场风暴，随着美国升息以及其他央行逐步退出持续数年大规模印钞计划，这些市场风暴可能会被放大。

对主要股汇债市场盘中波动情况的分析显示，过去两年，那种突如其来的极端市场波动已变得更加稀松平常，尽管隐含波动率受到抑制。

美股波动率： tmsnrt.rs/2hFFUt7

美债收益率波动率： tmsnrt.rs/2hFKV4T

欧元波动率： tmsnrt.rs/2hFGtDg

英镑波动率： tmsnrt.rs/2gSiJ1J

在全球大型投资银行减少做市活动，并将资产负债表降至符合危机后监管要求水平的情况下，市场突然发生震荡的空间正在上升。

“交易规模通常越来越大、速度越来越快，而且以大笔交易的形式进行，”摩根大通利率交易部门主管Charlie Bristow称。“订单深度从高到低的速度是一个新现象，如果波动率仍旧如此，这个现象就不会消失。”

国际清算银行官员曾表示，波动率指数不再是衡量投资者信心和风险偏好的默认指标--现在美元成为指标，剧烈波动反复出现将成为一种常态。

国际清算银行货币和经济部主管Claudio Borio表示，这不用太担心，这样的波动也不会给机构的稳定性和市场运行带来威胁。

**大笔交易**

部分问题在于，市场目前是受大型银行和投资基金闪电般快速、复杂的电脑处理交易程式所推动。其中一些演算模式获得同样的“买”和“卖”讯号，从而夸大价格波动。

这些情况在10月7日导致英镑“闪崩”，国际清算银行正在根据英国央行提供的信息对该事件进行调查。

当天亚洲盘初，英镑在短短几分钟内跳水并反弹约10%，对于一主要货币而言，在刚好是市场交投最稀落的时候，一个小时内出现如此剧烈波动可谓前所未见。

市场人士普遍认为，占汇市大部分交易的程序交易在当中扮演了一定角色，在此同时有部分人士揣测，起初的走势是由电子新闻蒐集软件、或其他用于交易程序的参数所引发。

“我们已经迈向更为透明且更为自动化的市场。这意味着当有事发生的时候，首先大家都知道要发生，第二是发生的速度非常快，”瑞银集团市场架构及流动性策略主管Vlad Khandros表示。

股市方面，上市交易基金(ETF)的使用激增，也大大地改变了交易风貌。比起传统的积极管理投资组合，EFT让投资人可以用更低的成本进入市场。

根据瑞银集团估算，目前美国各交易所平均全日的交易量中，约有10%是在集中在收盘，较几年前水准增加接近一倍，因ETF是以收盘价作为指标。

当交易量偏低的时候，进出数量庞大的机构投资人在传统交易所越来越倾向避免在盘中进行交易。

“我们常听到客户说‘让我躲起来’，”瑞银的Khandros说，指的是经纪商鼓励在公开竞价市场以外进行的私下交易。

这个情况制造出每天的高交易量集中在较小窗口的自我应验循环，一旦没有大型投资者想进场，市况就很容易骤涨骤跌。

**3万亿美元的涨跌**

不过根据美银美林，英退及特朗普意外胜选虽令人吓一大跳，但市场复苏的速度可谓创下2004年来的纪录。

明年将不乏类似的风险存在。德国和法国都要举行大选，外界预期两国极端右翼的民粹派都将有斩获。

鉴于美联储料将继续升息，加上难以预见特朗普上台后的政策，更是令人双重不安。

美股已经站上纪录高点，美元也创14年最高，而投机客在芝加哥期货交易所的10年期美债空仓正逼近记录水准。

根据德意志银行，自特朗普胜选以来全球股市市值已增加了3万亿美元，而全球债市市值则出现了相同幅度的缩水。

然而所有迹象指出，市况比所有波动性所暗示的低水平更为危险。

高利率、政策向财政刺激靠拢、政治风向转变，都标志着当前情况和2008年之后的投资世界已有巨大变化，可能需要对投资方式作出重大调整。

“波动性不能再被放回央行的框框了，”美银美林分析师称。(完)