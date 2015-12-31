焦点：分析师预期2016年油价上涨 但交易商押注下跌

路透新加坡12月31日 - 一年前，油价在六个月内就被腰斩。当时分析师预言会在2015年复苏，而许多交易商则纷纷卖空。

实际情况证明交易商做对了，今年油价又跌去了三分之一。分析师现在又预测2016年油价上涨，而交易商则不断做空，手中的美国原油期货空头头寸到12月初增加到了纪录高位。

这两种不同看法源于生产者会对原油供应过剩做何反应。一些分析师估计，原油供应过剩高达200万桶/日。

许多分析师预期油价会在2016年底前反弹，拉高全年平均油价。他们认为，原油产出将会下降，尤其是美国，因债务负担与收入减少会让该国油企不堪重负。

但交易商表示，分析师的2015年展望曾基于同样的理由，认为他们对于2016年的预测又错了。交易商认为，油企正在削减成本，一方面为了求得长期生存，同时也是为了在油价偏低情况下维持生产，以偿还债务。

“(过去的高油价)盛况已经落幕，至少在未来两到三年内不会再现，”贸易公司海峡石油化工控股有限公司(0852.HK)驻新加坡常务总监Oystein Berentsen称，并指出石油企业已经削减成本，为未来数年油价低迷做好准备。

而随着12月油市陷落，及布兰特原油期货LCOc1触及略低于每桶36美元的11年低位，一些分析师也开始表现出重新检视之前预期的迹象。

美国投行摩根士丹利在圣诞节前发布的题为“2016年油市阻力加大”的最新报告中称，“2016年(油市)恢复均衡的希望将继续遭遇严重挫折”。

不过分析师仍需要大幅下调预估，才能逆转对2016年油价复苏的预期。路透对31位分析师的最新调查数据显示，分析师对未来一年布兰特油价的平均预期为每桶57.95美元，较当前市场价位高逾20美元。

多数分析师仍坚持认为，减产会令市场在未来一年扭转颓势。

“我们可能越来越接近实现更均衡的市场，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示，并称预计布兰特原油均价在每桶45美元，但也警告称将会出现较高波动性。

然而市场对于油价哪怕是在2016年底复苏的信心都寥寥无几。

交易员说，布兰特原油远期价格曲线显示，2016年2月合约与12月合约之间价格的涨幅不到7美元，远低于以往低迷时期的价差，暗示市场对未来油价上涨的信心不高。

与此同时，2016年布兰特原油各月合约的均价为每桶40.89美元，较当前油价仅高出3.50美元，远低于分析师们预测的均值。

美国西德克萨斯中质油(WTI)CLc1的远期曲线几乎一样，而且已经反映了本月出现的、对布兰特原油多年未见的升水，但多数分析师的预测还没有纳入这一因素。

截止2015年12月31日，布兰特和美国原油全年均价分别为每桶53.60和48.76美元。

一年前路透就油市前景访问的分析师中，花旗集团的预测最为接近，当时预测布兰特和美国原油今年均价分别为每桶63和55美元。

其他分析师则预测油价复苏的幅度更大，实际结果却是始于2014年6月的跌势又延续了12个月。

原油空仓与美国油价对比图表：tmsnrt.rs/1mhSVuv

布兰特与美国原油价格曲线：tmsnrt.rs/1SlNUgl

(完)