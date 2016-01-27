2016年石油库存料增长 平衡依然无法实现

路透比利时安特卫普1月26日 - 业界人士周二表示，石油市场在2017年之前无法实现平衡，因石油输出国组织(OPEC)产量增加会抵消非传统渠道原油的下降。

贡渥(Gunvor)的市场研究与分析主管David Fyfe以及BP的炼油经济学主管Richard de Caux在普氏(Platts)中质馏分油会议上表示，2016年大部分时间原油和成品油库存在创纪录水平上将继续增加。

“我们认为供需平衡将在明年初开始恢复，并在未来一两年内逐渐把巨量过剩库存降下来，”De Caux称。

BP估计，2015年全球石油库存增加了6-7亿桶。de Caux称整个2016年可能会有更多的石油流入全球各地的油罐。

即便诸如美国页岩油这样的非传统渠道石油产量今年可能下降，de Caux和Fyfe告诫称，OPEC产量增加将超过上述预期中的供应下降。

2015年OPEC每日增产100-150万桶，其中大多数来自沙特和伊拉克。今年针对伊朗的国际制裁已解除，这将使该国能大体不受限制地回归石油出口市场。

“如果OPEC成员国...不断增产，则库存将持续增长，”Fyfe说，并称受此影响，油价可能“要经过很多个月才会开始上涨”。

虽然de Caux将当前的油价称为“持续偏离正轨”，但考虑到效率及石油行业在油价下跌时进行的成本削减，他和Fyfe都说，短期内油价不太可能持续回升至每桶100美元。

但他们也警告称，到2020年，一旦需求上升至与产量匹配，且高成本生产商被挤出市场，全球闲置产能过少可能很快会成为问题。

“沙特只有200万桶/日的闲置产能。在9,000-9,200万桶/日的市场上，100万桶/日的闲置产能不算太多，”Fyfe说，并称“我们将看到油价不断震荡上行”。(完)