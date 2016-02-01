调查：2016年原油均价料仅略高于40美元 预估降幅创一年最大

路透1月29日 - 路透调查显示，今年原油均价料仅略高于40美元，创一年来最大月度预估降幅，因伊朗原油涌入本就饱和的全球油市。

对29位经济学家和分析师的调查显示，指标北海布兰特原油LCOc1平均价格料为每桶42.5美元，较前月调查预估下降10美元。

这是此项调查于去年1月开始进行以来的最大月度降幅，也是分析师连续第八个月下调油价预估。

2015年布兰特原油均价约为54美元，今年1月布兰特原油累计下跌6.8%。

油价1月一度跌破30美元，创2003年来低点，因外界愈发担忧即使需求强劲、也跟不上供应增加的速度，而且全球最大的几个产油国不大可能同意减产，这些因素令油价承压。

“对市场来说最迫切的问题是，伊朗重返市场带来了多少原油...”Capital Economics大宗商品分析师Thomas Pugh表示。

分析师称，沙特和伊朗之间的地缘政治紧张情势可能阻止石油输出国组织(OPEC)就减产达成一致。

“OPEC基本不可能做出什么减产决定。只有全部OPEC成员国以及其他大型产油国(比如俄罗斯)都减产，沙特才会参与减产，”CRISIL研究主管Rahul Prithiani表示。

OPEC第二大产油国--伊拉克产量处于纪录高位，西方对伊朗的制裁取消后伊朗原油重返市场，都加剧了下面这种担忧，那就是即便原油需求增长，也不足以吸收额外的供应。

“即使没有重大事件发生，只要供应比预期的更具韧性，而且需求略微疲软，我们就仍会看到价格下跌，”Pugh说。

分析师预计，第一季布兰特原油和美国西德克萨斯中质油(WTI)平均价格分别为34.4美元和33.2美元，比期货市场反映的价格高出很多。

路透调查显示，美国原油期货CLc1今年均价料为41美元，2015年为49美元。

摩根大通对2016年布兰特油价的预估最低，为31.25美元；渣打银行给出的预估最高，为63美元。(完)