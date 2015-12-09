分析：2016年最大的风险可能还是油价

图为纽约商品期货交易所的原油和天然气期货交易员。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透伦敦12月9日 - 2016年面临的最大金融风险可能已经在今年全面上演。

在英国受到热捧的圣诞节童话剧中，每当坏人出现时，观众都会尖叫着提醒主人公，“他在你后面！”

投资策略师在搜索2016年风险因素时几乎也听到了这个提醒，油价大跌这个恶人又从幕后走出。

只不过市场现在对这一风险已经相当熟悉，所以很难将油价进一步下跌定义为“新”风险。

自2014年中期以来，金融市场一直在忍受能源价格下跌的后果，受影响的范围也非常大。如此剧烈的波动可能重演的看法至少让人感到紧张。

全球石油类股市值缩水已超过1万亿美元。

自2010年以来，能源和矿产领域的公司总计发行了近2万亿美元的债券，其中很多都是小型页岩油公司发行的高收益债券，或所谓的“垃圾债”。目前，这些债券正面临一波信贷评级调降且违约增加的风险。

在油价引发的通缩忧虑迫使欧洲央行今年稍早启动买债计划后，现在约有2万亿欧元的欧洲政府公债收益率低于零。

油价再次持续下跌给通胀预期造成的影响，对各国央行的冲击都是同样巨大的，不论是将要紧缩政策的美联储(FED)，还是仍将实施宽松举措的央行，比如欧洲央行(ECB)。

不止于此，从俄罗斯到巴西再到东南亚，商品出口国遭遇的冲击都很显眼。这些国家的货币贬值，而且2015年将成为新兴市场自1988年以来的首个民间资本净流出年。

考虑到油价下跌的幅度，不难想见为何市场走势脚本被多次改写。

自2014年6月以来，布兰特原油期货已自每桶110美元跌去65%，目前交投于40美元附近。大多数跌幅都发生在去年下半年，但在供应过剩加剧和中国等新兴经济体需求大幅放缓的夹击下，有关油价今年反弹的所有希望也都已经破灭。

油价恐怕将长期保持在当前低位并且无力回到至少每桶60美元的前景，已经对许多有曝险的公司和经济体构成重大挑战，特别是下周就可能迎来美国升息，大环境更为艰难。

在各大银行列出的未来一年风险因子名单上，从中东冲突、地缘政治、央行政策“失误”、到市场流动性冲击、乃至英国脱欧，琳琅满目，但将油价再度腰斩列入其中的投行则少之又少。

可是继上周OPEC会议后，油价再度蒙上阴影。OPEC会议在内斗中散场，最终未能就减产达成共识，甚至连产量上限提都没提。

布兰特油价本周已创出40美元之下的新低，而美国原油也跌破37美元。就连石油价格的年移动均值也在短短18个月内腰斩，目前不到55美元，并且还在继续下降。

**’新石油秩序’**

长期看空油价的高盛认为，任何关于2016年油价反弹、或甚至回稳的想法都距离现实甚远，并认为美国油价可能从目前水准下跌近50%，跌到20美元。

“暖冬、新兴市场增长放缓、以及西方可能取消对伊朗的制裁，有可能导致石油库存进一步增加，”高盛在本周给客户的报告中称，“这些因素意味着，油价预测的短期风险仍倾向于下档。如果油价跌势超出物流和存储能力，那么油价可能会溃跌至低达每桶20美元的生产成本水平。”

如果事实证明果真如此，则将从本年业已摇摇欲坠的市场中又抽走一条支撑。

而市场压力将会通过多种途径放大，其中一个就是，能源出口大国的央行储备及石油收入储蓄下滑，对全球市场造成的压迫。随着大宗商品超级周期与债市的多头行情同时逆转，这些能源国家储蓄资金的减少，加上美联储加息，很有可能给长期利率构成上行压力。

源自卖油收益的主权财富基金对全球股票、债券及不动产的投资已经逐渐减少，而有许多报导指出，一些国营机构已从民间资产管理公司撤回数以10亿美元计资金。

光是沙特阿拉伯央行持有的外国资产，就以每年超过1,200亿美元的速度萎缩。

“若全球经济一如我们预期地持续扩张，则投资需求增加，终将曝露出油元资金消退所带来的后果，”高盛向客户表示。

油价处于低档时间拉长，加上实质利率升高，可能不利于公司信贷及新兴市场。

明年石油及矿产行业债券违约增加的预估，以及对相关企业“极为不利的种种条件”，信用评等机构穆迪称，2015年并未发生这种情况的原因是对冲操作、固定价格合约、及现金余额所提供的短期支撑。

但若油价未见回升，甚至持续下跌，则这一切都可能在明年出现变化。

穆迪董事总经理Daniel Gates上周表示，“流动资金减少，加上从资本市场筹资受限，使得更多企业更加接近违约。”

对于那些打算回到倍受打击的新兴股债市心痒难耐的人而言，相关讯息相当明确：

“投资人2016年应该持续保持警戒，”摩根士丹利本周向客户表示。(完)