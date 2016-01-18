投资焦点：2016年开局极其糟糕 暗示空头人气触顶？

路透伦敦1月15日 - 今年金融市场开局表现为历来最差，投资者听从苏格兰皇家银行等空头的意见“抛售(几乎)一切”。然而除了人气以外，最近并没有什么根本性的变化。

对于中国金融与经济形势的担忧，促使投资者纷纷卖出股票。年初以来的抛售规模，相当于英国与法国的合计年度国内生产总值(GDP)。

看空者不是只有苏格兰皇家银行。知名空头--法国兴业银行驻伦敦的Albert Edwards表示，中国人民币进一步贬值将导致“全球通缩和衰退”。

Edwards补充道，西方市场因央行的量化宽松刺激政策而大幅膨胀，面临即将来到的“大屠杀”也是岌岌可危。

美银美林的计算显示，在今年的头九个交易日，全球股市市值就被抹掉了大约5.7万亿(兆)美元。但这种剧烈跌势和末日心态有充分理由吗？

投资者1月通常最为乐观，准备好资金为未来一年布仓。但美股标准普尔500指数.SPX两周来下跌6%，德国股市DAX指数.GDAXI重挫8%，中国股市沪综指.SSEC亦大跌18%。油价LCOc1暴跌20%至每桶30美元下方的12年低位。

这样的跌速让所有资产的投资者都猝不及防，即便背后原因并不新鲜。

中国经济不再极速增长，导致该国曾经大肆消耗的全球资源和大宗商品的价格暴跌，从而加深了对全球需求、增长及恶性通缩周期的担忧。

根据“有效市场假设”(Efficient Market Hypothesis)，股价会消化且反映市场能够获得的所有相关信息，意味着股票定价总是公平且准确的。

但正如这些年繁多例证所显示的，市场容易遭受投资者羊群心理的冲击，从而导致价格剧烈震荡。一旦市场获得动能向任何一个方向狂奔，通常都势不可挡。

“我们不应被当前过于偏空的气氛冲昏了头。人气虽已恶化，但过去几周的形势实际上并没有改变。基本面还行，预期也已很低，”道富全球市场旗下的全球宏观策略主管Michael Metcalfe称。

中国并非投资者唯一的担心。最新的美国数据显示，美联储才刚开始收紧货币政策之际，美国经济也陷入挣扎。

美国2015年第四季经济成长可能不到1%。法国巴黎银行分析师表示，如果库存修正的幅度大于预期，美国经济甚至可能衰退。第四季GDP初值将于1月29日发布。

**寻求避险**

目前与去年底明显的差异就是美联储释出的信息。去年9月联储推迟升息行动，指因对中国成长与金融市场动荡的担忧，不过终究在上月采取行动。

目前联储官员则坚持今年将继续升息的目标，最有可能的情况是今年再升息四次，每次调升25个基点。

Mizuho International欧洲利率策略主管Peter Chatwell表示，美联储走向错误路径的风险渐增，也是令人担忧的因素。

“空头情绪可能触顶，但美联储政策错误的可能性看起来更高。这股趋势动能强大，”他并推荐投资者购买美债或德债避险。

美银美林和数据提供商EPFR发布的最新全球资产流动数据显示，投资者在截至1月13日当周买进34亿美元公债，为几乎一年来最大流入规模。他们还从全球股票基金撤出119亿美元，为18周以来最大流出规模。

即便是考虑到近几周的股市下挫，美股前景仍不乐观。预计第四季度标普500指数成分股获利下降4.2%，为连续第二个季度下滑，预示着企业获利(利润)衰退。

但有人认为，购买债券的问题是，经过30年的牛市和央行史无前例的政策宽松，债券也不便宜，而且可能已经太贵了。

这样看来，投资者转而持有现金就不足为奇了。根据美银美林的数据，上周有240亿美元资金涌入货币市场基金，自去年9月以来，这类基金的流入规模达到1,490亿美元。

“客户不再‘否认’衰退/熊市风险，但(他们)还不愿‘承认’，我们已进入常态的、周期性的衰退/熊市，”美银美林首席投资策略师Michael Hartnett周五写道。

对现金的这种巨大需求可能意味着投资者担心危机即将来临。但人们普遍认为，2007-09年全球金融危机重演的可能性很小。

“我们此时必须当心，但如果两三个月后我们还是如此悲观，我会感到意外，”道富全球市场的Metcalfe表示。(完)