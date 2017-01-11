2016年第四季美国风险投资继续下滑 但并非崩盘--报告

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透旧金山1月10日 - 风险资本投资在去年第四季延续下滑势头，全年创业融资情况疲软，但也并非许多人原本担心的崩盘。
根据普华永道(PwC)和CB Insights的最新MoneyTree报告，美国的创业投资较前季减少16%至117亿美元，较上年同期下降19%，并创三年来的季度低点。
报告称，整个季度的风险融资数量为982宗，为2011年以来首次低于1,000宗。
风险资本的投资活动在2015年极为热络，规模创出纪录高位，令人担心矽谷泡沫卷土重来。
2016年则较为平静。这种降温情况被普遍认为是良性的，只要不导致融资活动突然锐减。
“有灾难(警告)。我倒不认为这种情况会自行发生，”普华永道美国风险资本业务主管Tom Ciccolella说。
他表示，尽管去年第四季的投资金额为2013年同期以来最少，当时仅有99亿美元，但初创企业仍在敲定数以十亿美元计的融资交易，这样的规模在2014年之前是闻所未闻的。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”