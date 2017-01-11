2016年第四季美国风险投资继续下滑 但并非崩盘--报告

路透旧金山1月10日 - 风险资本投资在去年第四季延续下滑势头，全年创业融资情况疲软，但也并非许多人原本担心的崩盘。

根据普华永道(PwC)和CB Insights的最新MoneyTree报告，美国的创业投资较前季减少16%至117亿美元，较上年同期下降19%，并创三年来的季度低点。

报告称，整个季度的风险融资数量为982宗，为2011年以来首次低于1,000宗。

风险资本的投资活动在2015年极为热络，规模创出纪录高位，令人担心矽谷泡沫卷土重来。

2016年则较为平静。这种降温情况被普遍认为是良性的，只要不导致融资活动突然锐减。

“有灾难(警告)。我倒不认为这种情况会自行发生，”普华永道美国风险资本业务主管Tom Ciccolella说。

他表示，尽管去年第四季的投资金额为2013年同期以来最少，当时仅有99亿美元，但初创企业仍在敲定数以十亿美元计的融资交易，这样的规模在2014年之前是闻所未闻的。(完)