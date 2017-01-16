2016年中国全社会用电量同比增5% 其中第二产业用电量仅增2.9%（更新版）

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
能源局网站发布2016年全社会用电量数据称，2016年第一产业用电量1,075亿千瓦时，同比增长5.3%；第二产业用电量42,108亿千瓦时。
同期，第三产业用电量7,961亿千瓦时，同比增长11.2%；城乡居民生活用电量8,054亿千瓦时，同比增长10.8%。
2016年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时同比减少203小时。其中，水电设备平均利用小时同比增加31小时；火电设备平均利用小时同比减少199小时。
2016年，全国电源新增生产能力（正式投产）12,061万千瓦，其中，水电1,174万千瓦，火电4,836万千瓦。
以下为全国电力工业统计数据：
指 标 名 称 计算单位 2016年累计
绝对量 增长%
全国全社会用电量 亿千瓦时 59,198 5
其中:第一产业用电量 亿千瓦时 1,075 5.3
第二产业用电量 亿千瓦时 42,108 2.9
工业用电量 亿千瓦时 41,383 2.9
轻工业用电量 亿千瓦时 7,016 4.4
重工业用电量 亿千瓦时 34,367 2.6
第三产业用电量 亿千瓦时 7,961 11.2
城乡居民生活用电量 亿千瓦时 8,054 10.8
全口径发电设备容量 万千瓦 164,575 8.2
其中:水 电 万千瓦 33,211 3.9
火 电 万千瓦 105,388 5.3
核 电 万千瓦 3,364 23.8
并网风电 万千瓦 14,864 13.2
并网太阳能发电 万千瓦 7,742 81.6
6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 克/千瓦时 312 -3
全国线路损失率 ％ 6 -0.2
6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 小时 3,785 -203
其中：水电 小时 3,621 31
火电 小时 4,165 -199
电源基本建设投资完成额 亿元 3,429 -12.9
其中:水电 亿元 612 -22.4
火电 亿元 1,174 0.9
核电 亿元 506 -10.5
电网基本建设投资完成额 亿元 5,426 16.9
发电新增设备容量 万千瓦 12,061 -8.5
其中：水电 万千瓦 1,174 -14.6
火电 万千瓦 4,836 -27.6
新增220千伏及以上变电设备容量 万千伏安 24,336 11.1
新增220千伏及以上输电线路回路长度 千米 34,906 5
注：全社会用电量指标是全口径数据，电源、电网基本建设投资为纳入行业统计的大型电力企业完成数。（完）
更多细节，请点选国家能源局网站(here)
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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