中国石化去年度油气产量按年跌近9% 原油加工量轻微下降

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
据公告，中石化于2016年的油气当量产量为4.31亿桶，2015年则为4.72亿桶，主要受累于国内外原油产量明显减少，天然气产量则录得增长。
去年的原油加工量约2.355亿吨，较前一年2.365亿吨减少0.4%；其中，汽油产量增加4.4%至5,636万吨，柴油产量下跌3.9%至6,734万吨；期内境内成品油经销量升0.8%，至1.73亿吨。
化工产品方面，乙烯产量减少0.5%至1,106万吨，合成纤维产量下降3.12%至124万吨；合成树脂产量则上升0.9%，至1,520万吨。
中石化H股周一收升0.49%，6.1港元；A股亦升0.17%，报5.87元人民币。（完）
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(记者 雷美珍)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。