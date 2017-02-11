焦点：2017年亚洲贷款市场迎来更好年景--路透基点

路透2月10日 - 亚太贷款市场协会(Asia Pacific Loan Market Association，APLMA)于本周在香港召开了全球贷款年度峰会，与会人士认为和以往几年相比，今年的亚洲贷款市场预期将有更佳表现，即便正值欧美地缘政治风险令全球金融市场充满变数和动荡。

与会者讨论了全球政治局面对市场状况的影响，尤其特朗普当选美国总统后作出一连串声明，将对全球经济带来广泛影响。

亚洲股市周五升至18个月高位，中国乐观的贸易数据及美股劲扬激励投资者。之前美国总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。

“如果美国财政政策变动真的导致美国公司在海外的现金汇回，假以时日这可能带来投资明显增长。短期而言(美国)投资级债券和贷款核发或减少，因汇回的现金或在短期内有替代作用，”巴克莱资本负责杠杆贷款业务的高管Jeff Ogden说。

2016年美国的贷款市场规模总共为不到2万亿美元，而欧洲、中东和非洲加起来为不到9,150亿美元。这两个地区的规模都降至四年低点，而亚洲(除日本)则降至三年低点4,630亿美元。

尽管如此，一些人对今年亚洲贷款市场的展望更为乐观。之前该市场经历了连续两年的下滑。

“我很看好2017年，感觉会比去年强劲很多，”汇丰控股负责亚太地区联贷业务的主管Phil Lipton说，“数量上中国明显会占据主导，贷款的增速一定程度上将取决于监管变动所产生的影响。在大宗商品价格反弹的背景下，澳洲和其它大宗商品占据经济较大规模的亚洲国家，应该会出现(贷款)增长。二线公司的借款应该也会增加，因为整体经济的信心改善。”

**中国的角色**

中国是亚洲(除日本)最大的联贷市场，料将延续其在事件驱动型融资市场的主导地位。中国市场也是2016年区域实现810亿美元并购贷款的主要驱动力。

“我对中国海外投资仍持乐观看法。从一定程度上看，很多主流工业制造型并购活动还将继续，因为对于中国而言，可继续获得相关技术并带回到本土市场，显然非常具有战略意义，”澳新银行(ANZ)联贷业务全球主管John Corrin称。

而且中资银行，也就是中资企业海外扩张最大的资助力量，料将继续主导亚洲区域活动。

“中资银行将继续主导市场，并在海外扩张中继续保持活跃。从相对的全球情况来看，中小规模的中资银行业拥有相当大的财力，而且还在扩张当中，”汇丰的Lipton称。

与此同时，在欧洲的事件驱动型融资将成为银行赚取回报的关键。

“我认为，2017年事件驱动型融资将会弥补再融资的空缺。预计再融资数量要到2018年下半年才会有明显改善。所以，在那之前，联贷银行需要进一步通过事件驱动型融资赚钱，”德国商业银行债务资本市场(DCM)贷款业务全球主管Reinhard Haas称。

中东方面，主权国家料持续活络的借贷活动。

“过去18个月，在偏低油价的新时代中，许多中东主权国家进入贷款及债券市场以填补财政赤字，”阿布札比银行(Bank of Abu Dhabi)联贷、债务发行及配售全球主管Jonathan Macdonald表示。

“2016年我们见到沙特、卡塔尔、阿联酋以及安曼等国大规模筹资。光是沙特就在各市场筹措了250亿美元。我们预期2017年将有更多这类活动，包括基础建设持续性融资，特别是即将在2020年举办世界博览会的迪拜。”

机构投资人也同时增加美国以外的比重，尽管欧洲和亚洲仍有很长一段路要走。

Hass称，“机构投资者需要这类全数拨款债(drawn debt)，他们在欧洲杠杆贷款市场中扮演的角色越来越吃重。但由于这类债稀缺，他们在公司贷款市场上的作用被削弱了。”

亚洲市场出现了一些生机，机构投资者对贷款产品产生了兴趣，但对于这个市场区块而言，本地区仍是新兴处女地。

“就机构投资者参与贷款而言，澳洲出现了变化的迹象。对于亚太地区可兑换货币而言，我们估计机构投资者的参与度不足1%，而在美国，这部分投资者占据了三分之二的市场，”Corrin说道。(完)