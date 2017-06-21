今年来中企全球股权募资513亿美元 同比降两成--汤森路透

路透上海6月21日 - 据汤森路透最新数据，今年以来中国企业在全球股权资本市场的募资总额达513亿美元，同比下降19.8%；其中第二季达182亿美元，同比下降45.3%。

截止周一（19日）的数据显示，中资企业在全球首次公开发行（IPO）融资额为211.8亿美元，同比增长75%；增发股票的融资额为244.7亿美元，同比下降40%，可转债融资为57亿美元，较去年同期的最高纪录下滑48.1%。

在IPO领域，由于国内加快A股新股发行速度，今年来A股IPO融资额达159亿美元，同比增长157.5%，其中上海证交所为94亿美元，成为今年来仅次于纽交所，IPO规模第二大的证交所。

中国企业海外IPO募资总额亦同比缩水10.9%至53亿美元，其中大多数企业选择于港交所发行IPO原始股以及上市，募资总额为49亿美元，仍同比回落11.5%。

在中国内地去年末发布再融资新政后，A股上市公司以定向增发为主的再融资受到抑制，融资规模明显下降。今年来，中国A股增发募资额为208亿美元，同比下降44.5%，这亦累及中企在全球的增发融资额降至2014年以来同期最低。

虽然可转债总体募资额下降近一半，但是中国光大银行(601818.SS)(6818.HK)上半年发行的300亿元人民币（折43亿美元）六年期A股可转债，成为中国今年来最大的一笔股权发行交易，这也是今年迄今为止全球最大的一笔可转债发行交易。

今年上半年，中信证券(600030.SS)(6030.HK)、中信建投(6066.HK)和国泰君安(2611.HK)(601211.SS)三家国内投行分列中企全球融资的承销商前三位，中金公司(3908.HK)和高盛(GS.N)位列第四和第五位。（完）