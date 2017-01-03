默克尔将不出席达沃斯论坛 “顺势”避开特朗普就职话题

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透柏林1月2日 - 德国总理默克尔将不参加今年的达沃斯世界经济论坛。本次论坛的话题预料将围绕即将入主白宫的特朗普，以及公众对精英阶层和全球化的愤怒。
默克尔发言人对路透说，她已决定连续第二年不出席。今年的达沃斯论坛将在1月17-20日举行，主题为“领导力：应势而为、勇于担当”。巧合的是，会议最后一天正好遇上特朗普的就职典礼。
这是默克尔执政11年以来，首度连续两年不出席达沃斯论坛，她的缺席可能令主办方颇感失望，因为她的领导风格向来以稳重、纪律着称，很契合今年的会议主题。
法国总统奥朗德也将不参加达沃斯论坛。奥朗德12月初时刚宣布他不会寻求连任。
达沃斯论坛主办方原本也希望伦齐能出席，但他上月辞去意大利总理下台。预计将出席论坛的欧洲领袖包括荷兰首相吕特、爱尔兰总理肯尼。英国首相特雷莎·梅(Theresa May)也可能出席。
虽然达沃斯论坛在直到正式开会之前的那一周为止，都不会对哪位领袖出席与否置评，不过预计习近平将会出席论坛，成为首位与会的中国国家主席。
特朗普团队成员也将出席，包括达沃斯论坛常客前高盛首席营运官(COO)柯恩以及基金经理人Anthony Scaramucci。达沃斯世界经济论坛主席施瓦布(Klaus Schwab)上月获邀至特朗普大厦，不过受邀访问的目的不明。(完)
（编译 李婷仪 审校 孙茉莉）
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)