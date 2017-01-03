默克尔将不出席达沃斯论坛 “顺势”避开特朗普就职话题

路透柏林1月2日 - 德国总理默克尔将不参加今年的达沃斯世界经济论坛。本次论坛的话题预料将围绕即将入主白宫的特朗普，以及公众对精英阶层和全球化的愤怒。

默克尔发言人对路透说，她已决定连续第二年不出席。今年的达沃斯论坛将在1月17-20日举行，主题为“领导力：应势而为、勇于担当”。巧合的是，会议最后一天正好遇上特朗普的就职典礼。

这是默克尔执政11年以来，首度连续两年不出席达沃斯论坛，她的缺席可能令主办方颇感失望，因为她的领导风格向来以稳重、纪律着称，很契合今年的会议主题。

法国总统奥朗德也将不参加达沃斯论坛。奥朗德12月初时刚宣布他不会寻求连任。

达沃斯论坛主办方原本也希望伦齐能出席，但他上月辞去意大利总理下台。预计将出席论坛的欧洲领袖包括荷兰首相吕特、爱尔兰总理肯尼。英国首相特雷莎·梅(Theresa May)也可能出席。

虽然达沃斯论坛在直到正式开会之前的那一周为止，都不会对哪位领袖出席与否置评，不过预计习近平将会出席论坛，成为首位与会的中国国家主席。

特朗普团队成员也将出席，包括达沃斯论坛常客前高盛首席营运官(COO)柯恩以及基金经理人Anthony Scaramucci。达沃斯世界经济论坛主席施瓦布(Klaus Schwab)上月获邀至特朗普大厦，不过受邀访问的目的不明。(完)