全球贵金属：2017上半年实货黄金需求上涨，但金市出现盈余--GFMS

路透伦敦7月27日 - 汤森路透GFMS分析师称，2017上半年全球实货黄金需求增至1,895吨，较上年同期增加17%。 但上半年黄金市场盈余138吨，不同于上年同期的均衡表现，尽管供应缩减逾5%至2,160吨。 这主要归因于实货黄金支持的上市交易基金(ETF)，其需求从569吨骤降至145吨。 “2016年金市经历诸多重磅事件，包括珠宝商罢工、英国退欧公投、特朗普当选美国总统以及印度取消大额钞票等等，而2017年上半年则基本没有类似震撼市场的大事件，”GFMS在周四公布的一份报告中称。 “今年上半年可以说更像是向正常情况的回归，没有出现ETF需求高涨以及亚洲需求严重跌至低位的状况。” 黄金最大消费国--中国的需求减少7%至292.7吨。另一个主要市场印 度的需求则接近倍增至307.6吨；印度从7月1日开始针对黄金消费征收3% 的商品与服务税(GST)。 “鉴于印度开征GST，这一重要市场目前正处于进口空档期，”GFMS 表示。 “这使得金价有可能走势疲弱，一个重要的原因就是金价疲弱原本经 常会吸引印度的需求上升。” GFMS预期金价在北半球夏季将跌破每盎司1,200美元，然后反弹，到2 017年第四季均价达到每盎司1,256美元左右，归因于“亚洲需求的季节性 回升以及西方投资反弹”。 “后一个因素很可能受到地缘政治局势不稳和/或股市可能出现修正 的推动。的确，标准普尔500指数已经创下自二战以来第二长的连涨记录 ，”GFMS表示。(完) (编译 刘秀红/徐文焰；审校 高琦/孙茉莉)