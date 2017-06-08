2017年全球外商直接投资额料反弹 明年可望续增--联合国

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透日内瓦6月7日 - 联合国周三表示，2016年全球外商直接投资(FDI)下滑程度小于之前预期，且今明两年料将上升，不过仍将低于10年前创下的峰值。
FDI主要由跨境合并与收购，以及对海外初创项目的投资所组成；2016年FDI下滑2%，降幅远低于2月初步数据所显示的13%。
FDI为全球化程度的指标，也是企业供应链成长与未来贸易关系的潜在信号。
联合国贸易和发展会议(UNCTAD)表示，今年FDI料将增长，受益于经济增长率预期提升、贸易恢复增加，以及企业获利攀升等因素。
“政策不确定性与地缘政治风险可能不利于复苏，税负政策调整或将明显影响跨境投资，”UNCTAD在报告中表示。
UNCTAD表示，多数地区前景审慎乐观，不过拉美与加勒比海地区除外，因其宏观经济与政策前景存在不确定性。
美国仍为2016年接收FDI的头号国家，资金流入额增长12%至3,910亿美元；其次为英国，几宗重量级交易让英国迎来2,540亿美元的FDI流入，排名因此升至第二位。
中国排名第三，但流入额较2016年下滑1%至1,340亿美元。
由于全球金融危机后，复苏跌跌撞撞，FDI流量一直低于预估。2007年FDI流量估计达1.9万亿(兆)美元，创下纪录最高水平。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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