2017年国际油价料不大可能升破每桶64美元左右--维多亚洲部

路透新加坡4月25日 - 能源与大宗商品贸易商维多公司的亚洲部门负责人周二称，油价2017年可能在每桶约51-64美元的区间波动，受供应过剩影响，不大可能触及每桶70美元。

维多亚洲总裁暨执行董事Dato' Kho Hui Meng称，3月是个特别艰难的月份，因其落在石油需求旺季冬季和夏季之间，很多亚洲炼厂都在进行维护。维多亚洲是隶属于全球最大独立能源贸易商维多公司的一个部门。

“因炼厂产能缺乏，原油市场的供应过剩状况往往比平时更明显一些，”Kho在参加一次船运会议的间隙对记者说。

但他表示，还不清楚如果炼厂重新开工，市场是否会有所回升。

他表示，虽然全球、特别是欧洲、中国、印度和美国的需求增长，但供应依然过剩。

Kho表示，美国输送到亚洲的原油量也增加，特别是去年末至今年初对中国山东地区输送的原油量上涨。

生产效率改善导致美国生产成本降低、2020年全球硫排放控制有利于美国轻质原油、以及运费下降，可能意味着更多美国原油流向东方。

Kho称，亚洲轻质馏分油以及液化石油气(LPG)将继续增长。轻质馏分油包括石脑油和柴油。

“亚洲油品增长将更多用于汽车和烹饪方面，石化行业表现仍相当不错，”他称，渣油需求增长可能放缓。(完)