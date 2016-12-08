峰值论与黑天鹅共舞：细数2017年主流预测与惊世预言（更新版2）

2016年6月24日，东京一家外汇交易公司，图为一名雇员桌面上的英国国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Issei Kato

（新增野村所列10只灰天鹅，包括“英留”）

路透伦敦12月7日 - 2016年的政治、经济及金融情势都让无数人跌破眼镜，展望2017年，投资者普遍认为，债券的35年牛市结束，通胀回归，主要央行的刺激能力已到极限。

而且10年来首次，全球经济的刺激动能将是来自各国政府。

这对金融市场的影响将是，公债收益率、发达市场股票、及美元进一步上升。在美债收益率升高下，新兴市场货币、股票及债券料将饱受压力。

股市方面，偏好景气循环股甚于防御类股，银行股料将受惠于债券收益率曲线陡化，而基建支出可能提振住房及建筑股。

这是一般的看法。那么又有哪些独排众议又吸引眼球的论点呢？哪些环节可能出现意外转折呢？

1. 债券收益率会下跌？

汇丰控股曾正确预测到美国公债收益率近期跌至历史低位的这波走势。该银行称债券收益率明年很可能上涨，10年期美国公债收益率料触及2.5%。

但这是发生在第一季的事。

自那以后，汇控债券分析师Steven Major预计公债收益率将再度大跌至1.35%--重新测试今年创下的数十年低点--因起初涨至2.5%的走势会让融资环境收紧、对经济构成拖累并让美联储束手束脚，因而涨势是不可持续的。真是大胆的预测。

2. 黑天鹅

法国兴业银行分析师在一张图上画了四只“黑天鹅”，这些黑天鹅事件可能会影响到明年的全球经济和市场格局，或好或坏。多数情况都是产生负面影响。

他们认为，最可能改变明年前景的尾部风险来自政治不确定性(概率为30%的风险因素)、债券收益率大幅上扬(概率为25%)、中国经济硬着陆(概率为25%)以及贸易战(概率为15%)。

图表：tmsnrt.rs/2fYLTrP

3. 欧洲央行扩大QE？

通胀已经触底，美联储升息在即，其他央行也开始收敛刺激力度。那么欧洲央行将削减其每月800亿欧元的量化宽松(QE)计划，对吧？

也许不会。

加拿大皇家银行资本市场预期，欧洲央行不但会在12月延长QE计划，而且明年稍晚将考虑再次延长，因通胀与经济成长不足。“即便是快到2017年底的时候，大家的讨论可能会与目前非常相似：欧洲央行该如何继续刺激经济？”

此举或让已然不小的美国与欧元区公债利差进一步拓宽。本周10年期公债利差已达到逾25年最阔的210个基点。

4. 欧元也上涨

“美元相对其他10国集团(G10)货币高估了。”这个看法并不常见。但却是瑞士财富管理巨头瑞银的观点。

他们预计欧元兑美元明年年底将达到1.20，欧元还将因欧洲央行缩减QE计划而获得支撑。另外，低估的英镑则将从退欧打击中爬起来，兑美元一路拾级而上。

5. 新兴市场有利可“套”

明年美元与美债收益率上涨对新兴市场不利，这一点几无争议。高盛长期支持强势美元与美债收益率走升的看法。不过他们对2017年最重要的两大交易建议，都涉及买入新兴市场资产。

首先是做多巴西雷亚尔、俄罗斯卢布、印尼卢比与南非兰特构成的等权重货币篮子，同时做空韩元与坡元的等权重货币篮子，透过套利交易获利。其次就是做多巴西、印度与波兰股市。

6. 1万亿美元的美企巨额获利

如果美国总统当选人特朗普践行其削减企业税的承诺，那么美国企业能带回多少海外获利呢？德意志银行预计将高达1万亿美元左右。这或给已然涨至纪录高位的美国股市再度注入一剂兴奋剂。

花旗估测，在发达国家股指涨势引领下，明年全球股市将上涨10%。美元上涨10%及美国企业税削减至20%，将令全球每股盈余上涨6%。“如果其他国家也减税，那么即便处在经济不景气的大背景下，每股盈余也将进一步上升。”

7. 中国股市牛市回归

摩根士丹利预计，中国股市将恢复牛市大涨行情。该投行预计沪综指明年底将报4,400点，较目前的3,241点水平涨36%。预计每股盈余(EPS)将增长6%。

这一预测的前提是中美不出现“重大”贸易保护主义摩擦，不过由于存在这类摩擦的威胁，且中国经济复苏仍处于相对初期，因此2017年上半年国内货币政维将保持宽松。摩根士丹利称，地产市场监管收紧，已开始将富裕人群的资金引向股市。

8. 人民币破8

许多外汇分析师预计人民币将持续下跌，但几乎没人认为人民币兑美元将跌破8元关口。德意志银行分析师却真的这样看，如果他们的预测正确，这暗示人民币将再贬值15%或更多。公平来说，他们预计人民币“最晚2018年”跌破8.00的心理关口。

但这还是意味着人民币这种由政府牢牢掌控的货币明年将要稳步大幅下滑。美元上涨是一方面。另一方面，德意志银行认为，中国当局不希望看到外汇储备降至3万亿美元以下，这意味着资本外流对人民币的冲击，会比过去几年以外储来缓和人民币跌势时更加严重。

9. 英留？

情境：英国留在欧盟。再见英退(Brexit)，欢迎英留(Bremain)。这种可能性非常低。野村分析师认为这种情况不会发生。但这一情景却是野村列出的、他们认为投资者至少应该要考虑一下的明年10只潜在“灰天鹅”事件之一。“2016年是政治‘推倒共识’的一年，为什么2017年不会重演呢？”

实现这一情境的路径之一是由英国主导并通过大选，可能由法庭程序触发，也可能因伦敦是否需要征得苏格兰和威尔士议会同意引发。另一途径是，欧盟可能提出英国一直在要求进行的改革，吸引英国留下来。野村称，一个相关的投资操作可能是做多英镑/日圆。

野村预测的2017年10只灰天鹅：tmsnrt.rs/2hilogX

(完)