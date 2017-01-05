韩国2017年拟发行10亿美元外汇稳定债券 出台遏制楼市风险措施

路透首尔1月5日 - 韩国企划财政部周四称，2017年计划发售约10亿美元外汇稳定债券，以增强储备防范汇市波动及资本外流风险。

企划财政部在详述2017年首要要务的年报中称，该计划旨在“获取更多外汇资金，来为市场动荡加剧风险做准备，”但并未披露有关安排方或时间安排的更多细节。

信用评级机构标普在2016年8月将韩国主权评级调高一个级距至“AA”。但与韩国总统朴槿惠贪腐丑闻相关的政治风险打击了韩国的投资信心，因此令外汇稳定债券成功发行的前景蒙阴。

韩国国会于2016年12月投票表决通过总统弹劾案后，朴槿惠有可能会成为韩国首位提前下台的民选总统。韩国宪法法院必须决定是否支持弹劾，审理期可以长达180天。

韩元兑美元徘徊在2016年3月以来最弱水平附近，因投资者逐渐将资金重新配置到美国，期望获得更高收益。

企划财政部还表示，今年上半年将出台新措施遏制楼市风险，称在制定政策时将考虑全国各地情况的不同，做到有的放矢。

韩国11月时称，计划限制首尔以及部分釜山地区新房的转售，这些地区的房市过热情形已经引发泡沫疑虑。

此外，产业通商资源部表示，预计韩美不会重启双边自由贸易协定的谈判。

“我们预计不会重启谈判，我们一直在向他们说明自贸协定对双方都有好处，以后还会继续这样做，”产业通商资源部次官Jeong Marn-ki在针对工作年报的简述中这样说。(完)